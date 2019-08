Pressemitteilung BoxID: 764342 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

OPETH - Mikael spricht über die Geschichte hinter 'Svekets Prins' / 'Dignity'

Die schwedischen Prog Metal/Rock-Legenden OPETH werden ihr langersehntes 13. Album »In Cauda Venenum« am 27. September über Moderbolaget / Nuclear Blast veröffentlichen. In einem neuen Trailer erklärt Mikael Åkerfeldt heute die Geschichte hinter dem neuen Song 'Svekets Prins' / 'Dignity' und der darin enthaltenen Ansprache des schwedischen Politikers Olof Palme.



Seht OPETHs vierten Albumtrailer hier:

https://www.youtube.com/watch?v=jBm00g7JFcw



Sollte euch der Song dazu entgangen sein:

'Svekets Prins' (Schwedisch) - https://youtu.be/QcMdA7Xs8jE

'Dignity' (Englisch) - https://www.youtube.com/watch?v=GF5FXYmBrc4



Bestellt »In Cauda Venenum« hier in verschiedenen Formaten vor:

www.opeth.com/stores



Letztes Jahr in den Stockholmer Park Studios aufgenommen, wird das neue OPETH-Album in zwei Versionen, sowohl auf Schwedisch als auch auf Englisch, erhältlich sein.



Mehr zu »In Cauda Venenum«:

'Hjärtat Vet Vad Handen Gör' / 'Heart In Hand' OFFIZIELLER TRACKVISUALIZER:

https://www.youtube.com/watch?v=5Ko4_eO2tiU

Trailer #1 - Über 'Hjärtat Vet Vad Handen Gör' / 'Heart In Hand':

https://www.youtube.com/watch?v=lBiLa5OersA

Trailer #2 - Der Schreibprozess:

https://www.youtube.com/watch?v=D0Sxlhr2xuM

Trailer #3 - über die schwedischen Vocals:

https://www.youtube.com/watch?v=Rm9DU0KIKd8



Der neue Song ist auch auf allen digitalen Streamingplattformen verfügbar.

Englische Version: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumENG

Swedische Version: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumSWE

Oder hört ihn euch in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases



»In Cauda Venenum« - Tracklist:



01. Livet's Trädgård / Garden Of Earthly Delights

02. Svekets Prins / Dignity

03. Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand

04. De Närmast Sörjande / Next Of Kin

05. Minnets Yta / Lovelorn Crime

06. Charlatan

07. Ingen Sanning Är Allas / Universal Truth

08. Banemannen / The Garroter

09. Kontinuerlig Drift / Continuum

10. Allting Tar Slut / All Things Will Pass



OPETH werden im Herbst und Winter den Hallen Europas, Japans und Australiens einen Besuch abstatten werden. Alle Termine sowie Tickets findet Ihr unter www.opeth.com/tour-dates.



support: THE VINTAGE CARAVAN

27.10. UK Norwich - UEA

29.10. UK London - Palladium

31.10. UK Glasgow - SWG3

01.11. IRL Dublin - Olympia Theatre

02.11. UK Leeds - Damnation Festival

03.11. UK Bristol - O2 Academy

05.11. NL Utrecht - TivoliVredenburg *NEU*

06.11. B Brussels - Ancienne Belgique

08.11. D Munich - Backstage (Werk)

09.11. I Milan - Alcatraz

10.11. CH Zurich - Volkshaus

11.11. F Paris - L‘Olympia

13.11. D Cologne - E-Werk

14.11. D Wiesbaden - Schlachthof

15.11. D Nuremberg - Meistersingerhalle

16.11. D Berlin - Huxleys Neue Welt

17.11. DK Copenhagen - Det Kgl. Teater *AUSVERKAUFT*



29.11. - 01.12. IND Pune - Bacardi NH7 Weekender *NEU*



05.12. J Osaka - Umeda Club Quattro

06.12. J Tokyo - Zepp



10.12. AUS Adelaide - Thebarton Theatre

11.12. AUS Perth - Astor Theatre

13.12. AUS Melbourne - Palais Theatre

14.12. AUS Sydney - State Theatre

15.12. AUS Brisbane - The Tivoli



Für weitere Informationen:

http://www.opeth.com/

https://twitter.com/OfficialOpeth

https://www.facebook.com/Opeth

https://www.instagram.com/officialopeth

https://www.youtube.com/user/OpethOfficial

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (