KORPIKLAANI - unleash new digital single 'Bier Bier' [feat. HEIDEVOLK]!

Today, KORPIKLAANI are pleased to release another adaption of their hit song 'Beer Beer'. The newly launched lyric video for 'Bier Bier' which features HEIDEVOLK can be watched here:

https://youtu.be/vkA6rontPIU



KORPIKLAANI's Jonne about this:

"We have known and shared many beers with Heidevolk over the years, one thing is certain, they love their beer as much as we do!”



HEIDEVOLK states:



"Never was there a better time to share the love of beer and music with everyone!

A collaboration of musicians to brighten up the day. Cheers to Live Music!”



More new KORPIKLAANI singles:

'Jägermeister' OFFICIAL MUSIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5fH0hHZkCJ8

'Land Of A Thousand Drinks' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HJwh5S3hukE



Order »Kulkija« and more, here: www.nuclearblast.de/suche/korpiklaani



Check out their various versions of 'Beer Beer':

'Beer Beer' [feat. Christopher Bowes | ALESTORM]: https://www.youtube.com/watch?v=pYP-QPPt_p0

'Kaljaa' [feat. Vesku Jokinen | KLAMYDIA]: https://www.youtube.com/watch?v=3ASMLds26m4

'Øl Øl' [feat. TROLLFEST]: https://www.youtube.com/watch?v=Q_9YqRRcuMY

'Bier Bier' [feat. Gerre | TANKARD]: https://www.youtube.com/watch?v=LfxfnAm7PK8

'Bír Bír' [feat. FLERET]: https://www.youtube.com/watch?v=4drIAMzV7qg

'Pivo Pivo' [Meri Tadic | IRIJ]: https://www.youtube.com/watch?v=-rN-Z_2vKDg

'Beer Kill Kill' [feat. Steve 'Zetro' Souza | EXODUS]: https://www.youtube.com/watch?v=5nUSXCtoSio

'Birra Birra' [feat. Emilio Souto | SKILTRON]: https://youtu.be/dqYem8LRa0s

'Pivo Pivo' [feat. Milan I ACHSAR]: https://youtu.be/ReBygGa4xhE



More on »Kulkija«:

'Kotikonnut' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/bh4qirl96uU

'Harmaja' OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/VVntXX7ovs0

'Henkselipoika' OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/wYVPHcT1CsA

'Aallon alla' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/iQC8mGzr6Xs

'Kuin korpi nukkuva' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/Gw9FGM62iQI



Are you a traveller or a wanderer? Be part of KORPIKLAANI's journey around the world! Use the hashtag #KorpiklaaniWayfarers on Twitter and Instagram, and your photos will appear here:

http://nblast.de/KorpiklaaniWayfarers



More info:

www.korpiklaani.com

www.facebook.com/korpiklaani

www.instagram.com/official_korpiklaani

www.twitter.com/_korpiklaani

www.youtube.com/korpiklaani

www.nuclearblast.de/korpiklaani

