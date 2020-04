Pressemitteilung BoxID: 794584 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

KORPIKLAANI - enthüllen neue digitale Single 'Bier Bier' [feat. HEIDEVOLK]!

KORPIKLAANI veröffentlichen heute eine weitere Version von "Beer Beer". Findet das Video zu 'Bier Bier', zusammen mit HEIDEVOLK hier:

https://youtu.be/vkA6rontPIU



KORPIKLAANI's Jonne über die Zusammenarbeit:

"Wir kennen die Jungs von HEIDEVOLK schn lange und haben schon einige Biere mit ihnen geteilt - und eins ist sicher, sie lieben Bier genauso sehr, wie wir es tun!"



HEIDEVOLK states:

"Es gab noch nie einen besseren Moment, um die Liebe für Bier und Musik mit jedermann zu teilen! Eine Zusammenarbeit zwischen Musikern, um euch den Tag zu versüßen. Ein Hoch auf Livemusik!"



Weitere neue KORPIKLAANI Singles:

'Jägermeister' OFFICIAL MUSIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5fH0hHZkCJ8

'Land Of A Thousand Drinks' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HJwh5S3hukE



Holt euch hier »Kulkija« und mehr: www.nuclearblast.de/suche/korpiklaani



Hört euch verschiedene Versionen von 'Beer Beer' an:

'Beer Beer' [feat. Christopher Bowes | ALESTORM]: https://www.youtube.com/watch?v=pYP-QPPt_p0

'Kaljaa' [feat. Vesku Jokinen | KLAMYDIA]: https://www.youtube.com/watch?v=3ASMLds26m4

'Øl Øl' [feat. TROLLFEST]: https://www.youtube.com/watch?v=Q_9YqRRcuMY

'Bier Bier' [feat. Gerre | TANKARD]: https://www.youtube.com/watch?v=LfxfnAm7PK8

'Bír Bír' [feat. FLERET]: https://www.youtube.com/watch?v=4drIAMzV7qg

'Pivo Pivo' [Meri Tadic | IRIJ]: https://www.youtube.com/watch?v=-rN-Z_2vKDg

'Beer Kill Kill' [Steve 'Zetro' Souza | SKILTRON]: https://www.youtube.com/watch?v=5nUSXCtoSio

'Birra Birra' [feat. Emilio Souto | Skiltron]: https://youtu.be/dqYem8LRa0s

'Pivo Pivo' [feat. Milan I ACHSAR]: https://youtu.be/ReBygGa4xhE



Mehr zu »Kulkija«:

'Kotikonnut' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/bh4qirl96uU

'Harmaja' OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/VVntXX7ovs0

'Henkselipoika' OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/wYVPHcT1CsA

'Aallon alla' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/iQC8mGzr6Xs

'Kuin korpi nukkuva' OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/Gw9FGM62iQI



Ihr reist viel oder seid allgemein viel unterwegs? Werdet ein Teil von KORPIKLAANIs Abenteuer rund um die Welt! Benutzt einfach den Hashtag #KorpiklaaniWayfarers auf Twitter und Instagram und eure Fotos erscheinen hier: http://nblast.de/KorpiklaaniWayfarers



Weitere Infos:

www.korpiklaani.com

www.facebook.de/korpiklaani

www.instagram.com/official_korpiklaani

www.twitter.com/_korpiklaani

www.youtube.com/korpiklaani

www.nuclearblast.de/korpiklaani

