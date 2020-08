Pressemitteilung BoxID: 812771 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

INSIDIOUS DISEASE - präsentieren neues Death Metal Manifest 'Betrayer'

Vorverkauf zum ersten Album in zehn Jahren beginnt heute!

Die norwegische Metalhorde INSIDIOUS DISEASE - bestehend aus aktuellen/früheren Mitgliedern von DIMMU BORGIR, MORGOTH, NILE, SUSPERIA und NAPALM DEATH geben heute offiziell bekannt, dass ihr erstes Album seit über 10 Jahren am 30. Oktober erscheinen wird und den Titel "After Death" trägt. Der Vorverkauf beginnt heute und zum Anlass lässt die Band ein Lyricvideo zu dem knochenzerberstenden Track 'Betrayer' auf die Menschheit los.



Seht das Lyricvideo zu 'Betrayer' hier: https://youtu.be/Sqb8iiONS8w



Sänger Marc Grewe kommentiert den Song: "'Betrayer' legt sofort mit aller Gewalt los und hat eine fette Hookline und Riffs, die direkt in die Eier treten. Wir können es nicht erwarten, den Song endlich wieder live zu spielen, was wir auch schon ein paar Mal tun konnten, und obwohl er den Fans bis dahin noch gar nicht bekannt war, sind die total ausgerastet. Textlich dreht es sich um Themen, die wohl jeder schon durchmachen musste: Von Leuten betrogen und verarscht zu werden, denen man eigentlich einst vertraut hat. Seien es Partner, Bandkollegen, Freunde oder sogar Familie... Es war ein kathartisches Erlebnis für mich, diese Texte niederschreiben zu können. Es fühlt sich großartig an, wenn aus Enttäuschung Wut wird und man es in einem Song ausdrücken kann, der alles Negative am Ende in etwas Positives umwandelt."



Im Frühjahr hatte die Band bereits einen ersten Eindruck zum neuen Album präsentiert mit dem Visualizer zu 'Enforcers of the Plague': https://youtu.be/HuU53De0MGs



Nachdem sie erst vor Kurzem bei Nuclear Blast Records unterschrieben haben, haben INSIDIOUS DISEASE es sich zur Aufgabe gemacht, dem klassischen Death Metal einen modernen Anklang zu verleihen. Mit nur einem bisher erschienenen Album ("Shadowcast", 2010) immer noch in den Kinderschuhen ihrer Bandgeschichte, treibt es INSIDIOUS DISEASE mit einer höllischen Energie durch das Universum des Metals. "Es geht gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden", erklärt Silenoz. "Es geht darum, einen Groove zu finden, mit dem man sich wohlfühlt."



Bestellt "After Death" jetzt im Format eurer Wahl hier vor: www.nuclearblast.com/insidiousdisease-ad

Speichert euch das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer vorab: http://nblast.de/InsidiousDiseasePreS



"After Death" Trackliste:



1. Soul Excavation

2. Betrayer

3. Divine Fire

4. Unguided Immortality

5. Invisible War

6. Born Into Bondage

7. Enforcers of the Plague

8. An End Date For The World

9. Nefarious Atonement

10. Secret Sorcery



INSIDIOUS DISEASE sind:

Marc Grewe - Gesang

Silenoz (Dimmu Borgir) - Gitarre

Cyrus (Susperia) - Gitarre

Shane Embury (Napalm Death) - Bass

Tony Laureano (Devil’s Highway) - Schlagzeug



Für weitere Informationen:

https://www.facebook.com/InsidiousDisease

https://www.instagram.com/insidious_disease

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (