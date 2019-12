Pressemitteilung BoxID: 778306 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

CYHRA - präsentieren Guitar Playthrough Video zu 'I Am The One'

Vor Kurzem veröffentlichten die Modern Melodic Metaller CYHRA ihr brandneues Album »No Halos In Hell«! Die packenden Vocals, gepaart mit harten und doch dynamischen Gitarren, hämmern sich bereits beim ersten Durchlauf in die Gehörgänge und beweisen, dass das Songwriter-Gespann, bestehend aus Jake E (ex-AMARANTHE), Jesper Strömblad (ex-IN FLAMES), Euge Valovirta (ex-SHINING) und Alex Landenburg (KAMELOT) das perfekte Team ist, um euch den Ohrwurmsoundtrack zum diesjährigen Herbst zu liefern.



Heute präsentiert die Band ein weiteres neues Guitar Playthrough Video zum Song 'I Am The One', das ihr euch hier anschauen könnt: www.youtube.com/watch?v=m1TJlsbB5oU&feature=youtu.be



Bestellt »No Halos In Hell« als 2CD-digipak, Vinyl oder Download jetzt hier: https://nblast.de/Cyhra-NoHalosInHell



Außerdem bringt die Band seit letzter Woche ihre Songs auch live auf die Bühne während ihrer Europatour mit BATTLE BEAST, also sichert euch noch fix ein Ticket für einen der Abende:



CYHRA w/ BATTLE BEAST, BRYMIR

04.12. D Ravensburg - OberschwabenKlub

06.12. D Geiselwind - Christmas Bash

08.12. D Augsburg - Kantine

09.12. D Jena - F-Haus

11.12. A Salzburg - Rockhouse

12.12. CH Lausanne - Les Docks

13.12. CH Zurich - Dynamo



Mehr zu "No Halos In Hell":

'Out Of My Life' (OFFICIAL VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=5lMNElvE_hA

'Battle From Within' (LYRIC VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=NPrnuk6hRlc

'No Halos In Hell' (GUITAR PLAYTHROUGH): https://youtu.be/ndTBckt7y5Q

'Dreams Gone Wrong' (GUITAR PLAYTHROUGH): www.youtube.com/watch?v=xrNFK0tsJiY&feature=youtu.be



Trailer #1 (Regie und Produktion von KJ Melgoza): https://youtu.be/fXVQeGSxHbQ

Trailer #2 (Regie und Produktion von KJ Melgoza): https://youtu.be/afsmcDKYQl4

Trailer #3 (Regie und Produktion von KJ Melgoza): https://youtu.be/meLUCx5jRmI



CYHRAs Line-Up:

Jake E – vocals

Jesper Strömblad – guitars

Euge Valovirta – guitars

Alex Landenburg – drums



Weitere Infos:

www.cyhra.com

www.facebook.com/CyHraofficial/

www.nuclearblast.de/cyhra

