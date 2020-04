Pressemitteilung BoxID: 794594 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

BLUES PILLS - starten Vorverkauf von "Holy Moly!" + veröffentlichen Video zur zweiten Single 'Low Road'

Vor Kurzem haben die BLUES PILLS ihr drittes Studioalbum "Holy Moly!" angekündigt, das am 19. Juni über Nuclear Blast erscheinen wird und heute veröffentlichen sie bereits ihre zweite Single 'Low Road' von diesem Album, zusammen mit einem Video.



Seht euch den Clip hier an: https://youtu.be/yoJKv-vNZIY

Holt euch die Single hier digital: https://nblast.de/BluesPills-LowRoad



Die Band kommentiert: "'Low Road' handelt davon, sich selbst der größte Feind zu sein. Davon, vor deinen Dämonen davonzulaufen, nur um festzustellen, dass du nicht davonkommst, weil das Problem in dir selbst liegt. 'Low Road' ist wahrsheinlich einer der härtesten Songs, die wir je geschrieben haben, voller Brutalität, zu der der menschliche Geist fähig ist, der so bösartig sein kann, aber auch oft verloren ist. Im Laufe des Lebens hat sich sicher schon jeder einmal im Dunkeln verloren. Und 'Low Road' beschreibt diese Auswegslosigkeit. Wir lieben es, diesen Song live zu spielen, weil er so rau ist, pure Rock Power. Hoffentlich ist der Song ein Moment der Erleichterung für euch in dieser grausamen Welt.



In dem Video von 'Low Road' wollten wir euch einen Live-Eindruck von uns geben und ein wenig Humor zu dieser rauen Melodie hinzufügen, indem wir uns selbst in eine surreale TV-Sendung versetzen. In gewisser zollen wir damit auch Respekt für unsere Helden des 60er-70er Rock'N'Roll, von denen wir unsere Inspiration ziehen. THE BEATLES, JEFFERSON AIRPLANE, THE DOORS, MC5, THE ROLLING STONES, um nur ein paar zu nennen. Die, die etwas getan haben, um die Grenzen zu sprengen. Stellt euch vor, zu den ersten zu gehören, die die Welt in Richtung von härterer Rock Musik geführt haben. Dafür lieben wir sie."



Heute startet die Band auch den Vorverkauf für ihr kommendes Album "Holy Moly!", das als CD, 2CD-Digipak, LP und Vinyl-Box erhältlich sein wird.

Bestellt euch das Album in den verschiedenen Formaten hier vor: https://nblast.de/BluesPills-HolyMoly



Mehr zu "Holy Moly!":

Seht euch auch das Video zu 'Proud Woman' hier an: https://youtu.be/HekZW4Pbg_I

Holt euch die digitale Single hier: https://nblast.de/BP-ProudWoman



Wenn euch die Härte ihres ersten selbstbetitelten Albums umgehauen und der psychedelische Vibe von “Lady In Gold” (#1 Deutschland) euch fasziniert hat, dann kommt ihr auch an der dritten Dosis der Pillen nicht vorbei.



"Holy Moly!" wurde im eigenen analogen Studio der BLUES PILLS, das sie sich in der ländlichen Region von Närke, Schweden eingerichtet haben, geschrieben, aufgenomen und produziert. In dem alten Fabrikgebäude, in dem sich das Studio befindet, haben Zack, Elin und André fast ein ganzes Jahr mit dem Songwriting und den Aufnahmen verbracht.



Das Album wurde von dem BLUES PILLS Gitarristen Zack aufgenommen, mit einiger Hilfe der THE HIVES Mitglieder Nicolaus Arson und Johan Gustafsson, ebenso wie Martin Jacobsson von Rovljud Sound. "Holy Moly!" wurde von den BLUES PILLS selbstproduziert und von dem Grammy-Gewinner Andrew Scheps (RED HOT CHILI PEPPERS, IGGY POP, ADELE, BLACK SABBATH, RIVAL SONS, HOZIER) gemixt und gemastert. Das Cover Artwork, ”Beast”, stammt von der Künstlerin Daria Hlazatova.



BLUES PILLS live:



13.06. F Tourcoing – Le Grand Mix

15.06. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

16.06. F Strasbourg – La Laiterie

18.06. CH Hinwil – Rock The Ring

19.06. D Neuhausen ob Eck - Southside Festival

20.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

21.06. D Scheeßel - Hurricane Festival

25.06. FIN Seinäjoki - Provinssirock

27.06. N Ekeberg - Tons of Rock

28.06. I Verona – Rock The Castle

09.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

11.07. N Kvinesdal - Norway Rock Festival

19.07. UK Maidstone – Ramblin Man Fair

25.07. RO Brezoi - Open Air Blues Festival

14.08. E Barcelona – Keeping The Blues Alive



Re-scheduled Dates:

18.09. RUS St. Petersburg - Opera Concert Club

19.09. RUS Moskau - Pravda Club



25.09. GR Thessaloniki, Fix Factory Of Sound

26.09. GR Athens, Fuzz Club



02.10. S Norrköping, Arbis

03.10. S Uppsala, Katalin



Die BLUES PILLS sind:



Elin Larsson | Gesang

Zack Anderson | Gitarre

André Kvarnström | Schlagzeug

Kristoffer Schander | Bass



BLUES PILLS online:

www.bluespills.eu/index.php/en/

www.facebook.com/BluesPills/

www.instagram.com/bluespills/?hl=de

www.twitter.com/bluespills?lang=de

