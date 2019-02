AVANTASIA - veröffentlicht zweiten Interview-Trailer zu »Moonglow«

06.02.19

Tobias Sammet ́s AVANTASIA veröffentlicht am 15. Februar sein 8. Studioalbum »Moonglow« und wird seine Fans damit überraschen: Opulent, detailverliebt, melancholisch und vor allem persönlich, ist es künstlerisch genauso herausragend wie das faszinierendes Cover Artwork des renommierten schwedischen Zeichners Alexander Jansson. Dazu brillieren neben bekannten AVANTASIA-Gastsängern wie Michael Kiske (HELLOWEEN), Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS), Eric Martin (MR. BIG), Geoff Tate (Original-QUEENSRYCHE), Jorn Lande und Bob Catley (MAGNUM) auch neue Gäste wie Candice Night (BLACKMORE’S NIGHT), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN, DEMONS & WIZARDS) und Mille Petrozza (KREATOR).



Heute veröffentlichen AVANTASIA den zweiten (von drei) Interview-Trailern, worin Tobias Sammet über die Gastmusiker auf »Moonglow« spricht und warum er diese ausgewählt hat, auf seinem Album mitzuwirken.

Seht den Trailer hier: https://www.youtube.com/watch?v=Dy-gyWoKPTQ



Falls ihr den ersten Trailer verpasst habt, seht ihn euch hier an: https://youtu.be/CVSU5VP_U2o



Vor kurzem veröffentlichten AVANTASIA ihre neue Single zu dem Titelsong 'Moonglow', mit Gastsängerin Candice Night.

Seht das Lyric Video hier: https://youtu.be/vZGQ1LsdCUM

Holt euch den Song digital hier http://nblast.de/AvaMoonglowSingle

Hört ihn euch in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties



Tobias Sammet dazu: „Es ist uns tatsächlich gelungen, auf dem neuen AVANTASIA-Album eine Nummer mit einer Spielzeit unter vier Minuten zu finden, die sich als Singleauskopplung eignet und dennoch irgendwie repräsentativ für die Vielschichtigkeit von AVANTASIA ist. Irgendwie klingt der Song ein bisschen so, als scheine meine Bewunderung für Mike Oldfield durch und trotzdem finde ich das Stück ziemlich eigenständig. Die bezaubernde Candice Night hat hier einen Hammer-Job abgeliefert, und ich glaube, ich auch. 'Moonglow' ist eine Liebeserklärung an den Mond, die Nacht, das Eintauchen in andere Welten und die damit verbundenen Erlebnisse.“



Seht ebenfalls:

'The Raven Child' (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=CTN2ZzpQRh4

Holt euch den Song hier: http://nblast.de/AvantasiaTheRavenChild

»Moonglow« snippet trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bHPpUbImZ5M



»Moonglow« - Tracklist:

01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

Bonustrack

12. Heart

»Moonglow« kann hir vorbestellt werden: http://nblast.de/AvantasiaMoonglow



Mit über 3,5 Millionen verkauften Tonträgern zählt der aus Fulda stammende Tobias Sammet, der das Rockevent AVANTASIA 1999 erschaffen und 2008 erstmals live präsentiert hat, zu den international erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Des Weiteren hat er bereits mit Alice Cooper, Klaus Meine und Rudolf Schenker (THE SCORPIONS), Bruce Kulick und Eric Singer (KISS), Eric Martin (MR. BIG) sowie vielen weiteren Größen des internationalen Musikbusiness' zusammengearbeitet. Lange galt Tobias Sammet's AVANTASIA als Geheimtipp, doch nach unzähligen Auftritten als Headliner auf den weltgrößten Rockfestivals (u.a. Sweden Rock Festival, Québec Music Festival, Barcelona Rock Fest), Goldauszeichnungen und mehreren Top 10-Platzierungen in den weltweiten Charts ist die bevorstehende Tour DAS Rockevent des Jahres 2019!



AVANTASIA - »Moonglow World Tour 2019«

Präsentiert von Metal Hammer, Piranha, Musix, Rock It!



27.03. SK Presov - Tatran Handball Aréna

28.03. SK Bratislava - Hant Aréna

30.03. DE Kaufbeuren - All-Karthalle

31.03. IT Milan - Alcatraz

02.04. CZ Prague - Forum Karlín *SOLD OUT*

03.04. DE Berlin - Huxleys Neue Welt

05.04. DE Ludwigsburg - MHP Arena

06.04. DE Bamberg - Brose Arena

08.04. DE Fulda - Esperantohalle

09.04. DE Saarbrücken - Saarlandhalle

10.04. FR Paris - Olympia

12.04. DE Osnabrück - Osnabrück Halle

13.04. DE Hamburg - Mehr! Theater *SOLD OUT*

14.04. DE Oberhausen - König-Pilsener-Arena

16.04. UK London - The Forum

18.04. DE Offenbach - Stadthalle

19.04. CH Pratteln - Z7

20.04. CH Pratteln - Z7

24.04. ES Bilbao - Santana 27

26.04. ES Barcelona - Razzmatazz 1

27.04. ES Madrid - Palacio Vistalegre

02.05. SE Stockholm - Arenan

04.05. RU Moscow - Glavclub Green Concert

06.05. HU Budapest - Barba Negra Track

09.05. JP Tokyo - Blitz Akasaka

12.05. AU Sydney - Metro Theatre

14.05. AU Melbourne - The Forum

17.05. US San Jose, CA - City National Civic

19.05. US Anaheim, CA - City National Grove

21.05. US Chicago, IL - Patio Theater

23.05. CA Montreal, QC - Metropolis

24.05. US Worcester, MA - Palladium

26.05. MEX Mexico City - Auditorio BlackBerry

29.05. RCH Santiago - Teatro Caupolican

31.05. RA Buenos Aires - El Teatro Flores

02.06. BR São Paulo - Espaço das Américas



Festivals:

11. - 13.07. D Balingen - Bang Your Head!!!

11. - 14.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

14. - 17.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze



Weitere Termine werden in Kürze bekanntgegeben...!



AVANTASIA ist:

Tobias Sammet | Gesang, zusätzliche Keyboards & Bass

Sascha Paeth | Gitarre & Bass

Michael Rodenberg | Keyboards, Klavier & Orchestration

Felix Bohnke | Schlagzeug



Weitere Infos:

www.tobiassammet.com

www.facebook.de/avantasia

www.nuclearblast.de/avantasia

