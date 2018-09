NRW.BANK unterstützt Elektromobilität und Luftreinhaltung

Für bessere Luft in nordrhein-westfälischen Städten optimiert die NRW.BANK ihr Förderangebot: So können derzeit Unternehmen bei der Anschaffung von Elektroautos bis zu ein Prozent Zinsen sparen und Kommunen zinslos in Baumaßnahmen investieren, die der Luftreinhaltung zugutekommen.



„Mit der Anpassung unserer Förderprogramme schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz in die Luftreinhaltung Nordrhein-Westfalens zu investieren und unterstützen so das Land bei der Erreichung seiner Umweltziele“, sagt Eckhard Forst, Vorsitzender des Vorstands der NRW.BANK.



Durch eine zusätzliche Zinssubvention der NRW.BANK startet der Zinssatz im Programm NRW.BANK.Elektromobilität für Unternehmen jetzt bereits bei null Prozent. Damit ist der Kredit bis zu ein Prozent günstiger als andere Programme der Wirtschaftsförderung. Mit der Produktanpassung wurde zusätzlich der Mindestkreditbetrag auf 10.000 Euro herabgesenkt und der Antragstellerkreis erweitert: Ab sofort können neben Freiberuflern, mittelständischen und kommunalen Unternehmen auch gemeinnützige Unternehmen das Darlehen in Anspruch nehmen.



„Wir möchten Nordrhein-Westfalen zum führenden Bundesland im Bereich der Elektromobilität machen und die Entscheidung für saubere Fahrzeuge erleichtern“, sagt NRW-Wirtschafts- und Innovationsminister Andreas Pinkwart. „Mit den Programmanpassungen fördern wir proaktiv die Neuzulassungen von Elektroautos. So bringen wir die Elektromobilität auf die Straße.“



Zusätzlich hat die NRW.BANK auch ein Angebot für Kommunen, um Fahrverbote in nordrhein-westfälischen Städten zu vermeiden: In das Programm NRW.BANK.Kommunal Invest wurde eine besondere Fördermöglichkeit für Maßnahmen der kommunalen Luftreinhaltung eingebettet. Kommunen können damit beispielsweise in Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor investieren und Städtebaumaßnahmen, die der Luftreinhaltung zugutekommen, finanzieren. Der Zinssatz liegt aktuell ebenfalls bei null Prozent.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/elektromobilität



Folgen Sie uns auch auf www.twitter.com/NRWBANK

NRW.BANK

Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern „Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren