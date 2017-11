Die Spiele sind beendet: Nach dem erfolgreichen Auftakt 2016 ging am Sonntagnachmittag die zweite Runde des »Next Level 2017 – Festival for Games« mit großem Erfolg zu Ende. Mit mehr als 1.800 Besucher*innen konnten die Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 50% gesteigert werden. Vom 9. bis 12. November 2017 drehte sich in Düsseldorf wieder alles um die Zukunft der digitalen Spiele in Kunst, Bildung und Wirtschaft. Zum zweiten Mal lud das NRW KULTURsekretariat gemeinsam mit vielen Partnern alle Freunde, Fans und Fachleute der digitalen Spielekultur ins NRW-Forum ein.



Das mehrtägige Programmangebot setzte vor allem auf interaktive digitale Erlebnisformate und umfasste ein großes Spektrum an künstlerisch anspruchsvollen Performances und Ausstellungen. Gezeigt wurden u. a. die schon bei der Biennale in Venedig vertretene Installation »Exploded Views 2.0« des niederländischen Künstlers Marnix de Nijs und eine Performance der Kölner Komponistin Brigitta Muntendorf. Daneben machten viele experimentelle Ansätze das Thema Virtual Reality in all seinen Facetten erlebbar. Fachbesucher*innen aus den Bereichen Bildung und Kreativwirtschaft trafen sich am Freitag zu Vorträgen und Diskussionen. Ein Höhepunkt war die anschließende Verleihung des Künstlerinnenpreises NRW, der in diesem Jahr an erfolgreiche Game-Designerinnen vergeben wurde. Am Wochenende luden mehrere Escape-Rooms, eSports-Wettbewerbe und Familienprogramme Gamer*innen aller Altersklassen zu gemeinsamen und intergenerativen Spielerlebnissen. Workshops und Werkstätten zeigten Schüler*innen, Studierenden und Medienpädagog*innen inspirierende Ansätze zum Umgang mit dem Kulturgut Game. Beim mehrtägigen Game-Jam kreierten angehende Entwickler*innen wieder unter professioneller Anleitung ihre eigenen Spiele. Erstmals waren auch andere Spielorte wie das tanzhaus nrw und das Filmmuseum Düsseldorf dabei, gleichzeitig konnte das Netz zu Partnern u. a. in Aachen, Köln, Krefeld und Mönchengladbach ausgebaut werden.



Runder Tisch zum Umgang mit Games als Kulturgut gefordert:



Im Zuge einer Podiumsdiskussion forderte Dr. Christian Esch, Direktor des Städteverbunds NRW KULTURsekretariat, die Einrichtung eines Runden Tisches mit Vertreter*innen aus Bildung, Kunst, Kultur und Wirtschaft – mit dem Ziel, das Kulturgut Games in NRW stärker in den Mittelpunkt zu rücken und besser zu positionieren.



Save the Date: »Next Level 2018 – Festival for Games«



Nach dem Game ist vor dem Game: vom 22. bis 25. November 2018 findet im NRW-Forum und an anderen Orten die dritte Next Level-Runde in Düsseldorf statt.



Veranstalter, Förderer und Partner:

Veranstalter: NRW KULTURsekretariat, gemeinsam mit NRW-Forum Düsseldorf, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Förderer: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Partner: Kulturamt und KomKuK – Kompetenzzentrum Kultur- & Kreativwirtschaft bei der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Sponsorpartner: Ubisoft Blue Byte. Veranstaltungspartner: Bauhaus Universität Weimar, CREATIVE.NRW, Deutscher Multimediapreis mb21, Digitale Kultur, Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW, Frauenkulturbüro NRW, Grimme-Institut, Hochschule Düsseldorf, Kompetenzzentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, Kulturbüro Mönchengladbach, Kunsthochschule für Medien Köln, Landesregierung des Landes NRW, Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen, Mediennetzwerk.NRW, tanzhaus nrw, V2_Lab for the Unstable Media und zakk – Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation. Medienpartner: die digitale dusseldorf 2017, Film- und Medien Stiftung NRW, intro, k.west. Kulturpartner: WDR3. Ticketpartner: ticket i/O.



www.next-level.org

