Angeln auf Rügen

- Easy: ohne Angelprüfung; einfach Touristen-Lizenz kaufen!

- Top: große Vielfalt an Angelrevieren für Profis und Laien rund um die Insel

- Relaxed: Angel-Ferienhäuser, perfekt ausgestattet mit Filetierplatz und großer Kühltruhe

- Günstig: 5-Sterne-Ferienhaus für sechs Personen ab 585 Euro/Woche



Köder auswerfen, relaxed in schöne Natur schauen und darauf warten, dass das Abendessen anbeißt. Angeln ist die einzige Sportart, die nicht nur glücklich, sondern auch satt macht. Auf der Insel Rügen können diesen Genuss auch Anfänger und Laien erleben: Denn anders als im Rest der Republik benötigt man hier keine komplizierte Angelprüfung, sondern kauft sich einfach eine Touristen-Lizenz und stellt sich ans Wasser. Easy: Den Umgang mit Rute und Rolle hat man in wenigen Stunden erlernt. Günstig: Die ersten Schritte zur richtigen Technik vermitteln für kleines Geld zahlreiche Angel-Guides überall auf Deutschlands größter Insel. Unbezahlbar: der erste selbstgefangene Fisch – gegrillt, gebraten, geräuchert oder gedünstet.



Dass Rügen als einer der besten Angel-Hotspots in Europa gilt, liegt einerseits an der enormen Fisch-Vielfalt unter Wasser. Von A wie Aal bis Z wie Zander gehen hier außerdem Hecht, Dorsch, Flunder und Scholle, Hering, Meerforelle, Hornfisch, Barsch, Plötz, Blei, Knurrhahn, Lachs und Steinbutt an den Haken. Zudem kann man hier das ganze Jahr über angeln – und noch dazu in ganz unterschiedlich anspruchsvollen Revieren. Hier die beschauliche Boddenlandschaft (Bodden, so nennt man hier die Lagunen der Ostsee) mit ihren einsamen grünen Uferstreifen und den dümpelnden Angelbooten, dort die offene Ostsee, wo man entweder in der Brandung oder vom schaukelnden Kutter aus angelt – dieser Abwechslungsreichtum macht die Insel so interessant für Könner, Hobby-Angler und Anfänger gleichermaßen.



Ist der Fisch erst einmal am Haken, braucht man das richtige Umfeld, um ihn schmackhaft auf den Tisch zu bringen: Spezielle Angel-Ferienhäuser von NOVASOL verfügen über einen Filetiertisch zum Vorbereiten, große Gefrierschränke zum Aufbewahren sowie Küchen, Grills und Terrassen zum Garen und Genießen des Fangs. Der Ferienhausanbieter NOVASOL bietet auf Rügen sowie entlang der gesamten Ostseeküste über 2.400 Angel-Ferienhäuser (Deutschland, Schweden, Polen, Dänemark), die genau diese Voraussetzungen erfüllen und noch dazu die ideale Lage aufweisen: immer am Wasser.



Zum Beispiel die neuen Ferienhäuser in Altefähr.



Im Südwesten Rügens ist ein neues Feriendorf mit 44 Häusern entstanden – ganz reizvoll gelegen in waldreicher Umgebung direkt gegenüber von Stralsund mit seiner schönen Stadtsilhouette. Beispiel: 5-Sterne-Ferienhaus für 6 Personen auf 80 Quadratmetern mitseparatem Gartenhäuschen (inklusive großer Tiefkühltruhe, kleinem Umkleidebereich und Filetiermöglichkeiten). Entfernung zu Strand und Angelstellen: 300 Meter. Das Motorboot des Hauseigentümers kann vor Ort gemietet werden. Eine Woche ab 585 Euro.



Die NOVASOL-Angelhäuser in Europa



Dort, wo Petrijünger ihre Lieblingsreviere finden, ist meist auch eines der über 2.800 Angel-Ferienhäuser von NOVASOL nicht weit. Die Top-Adressen für maßgeschneiderten Angelurlaub liegen in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, Polen, Österreich und Ungarn – immer nah an fischreichen Gewässern und in großartiger Natur: am offenen Meer, an tiefen Fjorden, ruhigen Seen, rauschenden Flüssen oder sprudelnden Wasserfällen. Die Häuser sind gut ausgestattet mit Filetierplatz und Tiefkühlmöglichkeiten, bieten ausreichend Platz für das Angelequipment und meist liegt ein „eigenes“ Boot vor der Tür oder man kann problemlos eines vor Ort mieten.

