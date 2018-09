18.09.18

Spricht man in Deutschland über Hausmusik, schaut man nach Leipzig, meint der Deutsche Musikrat. Die 4. Notenspur-Nacht der Hausmusik rückt mit großen Schritten näher. Doch bevor sich ab Anfang Oktober die Besucher für eine Hausmusikveranstaltung entscheiden können, werden noch zahlreiche Musiker an Gastgeber vermittelt.



Ganz im Sinne des Europäischen Kulturerbejahres wird die inzwischen 4. Notenspur-Nacht der Hausmusik auch internationale Gäste begrüßen können. Musiker aus europäischen Ländern –aus Russland, Italien, der Ukraine, Frankreich, Polen und Tschechien - nehmen nicht nur an der Notenspur-Nacht teil, sondern gestalten im Rahmen des Projektes „Brücken bauen über Gräben“ in Erinnerung an das Ende des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren am Buß- und Bettag einen Gottesdienst in der Nikolaikirche.



Nicht nur die Musiker, sondern auch die Gastgeber der 4. Notenspur-Nacht der Hausmusik sind international. So freut sich z.B. Rogelio Avila, aufgewachsen in Argentinien, der schon im letzten Jahr als Gastgeber und Musiker dabei war, auf seine Gäste, die er bist jetzt noch nicht kennt. „Ich liebe die Überraschung“, meint er. Sein Motto ist „Musik muss man geben, nicht nur nehmen.“



Aktuell können sich noch Musiker und Gastgeber anmelden - wie in den vergangenen Jahren online über die Homepage des Notenspur-Vereins (www.notenspur-leipzig.de/hausmusik). Die Besucher können sich ab Oktober online für eines der dann etwa 60 Konzerte als Gast anmelden. Geordnet nach Stadtteilen gibt es u.a. Informationen zur Art der Hausmusik bzw. zu den dargebotenen Musikstilen sowie die Anzahl der noch verfügbaren Plätze. Die genaue Adresse wird den Besuchern nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail mitgeteilt.



„Von Barock bis Rock“ wird für (fast) jeden Musikgeschmack etwas angeboten, es spielen und singen professionelle Instrumentalisten und Solisten sowie fortgeschrittene Hobbymusiker aller Generationen.



Veranstaltet wird die Hausmusik vom Notenspur Leipzig e. V. Die Notenspur-Nacht der Hausmusik am 24. 11.2018 ist kein Wandelkonzert. Die Hausmusikveranstaltungen finden parallel statt, gemeinsamer Beginn ist 19 Uhr. Alle Gastgeber stellen ihre Wohnung kostenlos zur Verfügung, die Künstler spielen unentgeltlich und der Eintritt ist frei.

