Rachel Katstaller und Taltal Levi sind für den Serafina Nachwuchspreis für Illustration 2019 nominiert

Der Preis wird jedes Jahr von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse und dem Börsenblatt vergeben und ist mit 2.500 Euro dotiert.



2009 wurde erstmals auf Initiative des Kinderbuchautors und Illustrators Paul Maar ein Preis für junge Talente von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausgelobt. 2019 feiert der Preis zehnjähriges Jubiläum. Anlässlich des Jubiläums wird die Serafina 2019 im Rahmen des Literaturevents »Starke Literatur für starke Kinder« am Vorabend der Frankfurter Buchmesse im Literaturhaus Frankfurt (Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt am Main) verliehen: Dienstag, 15. Oktober 2019, 19:30 Uhr.



Die Gewinnerin der Serafina steht zudem am Mittwoch, 16. Oktober, 13-14 Uhr auf der Kidsstage der Frankfurter Buchmesse (Halle 3.0 / K137) im Mittelpunkt des Geschehens, wenn Dr. Jana Mikota junge Talente und ihre Werke vorstellt.



Serafina 2019



NordSüd ist es schon seit vielen Jahren ein großes Anliegen, junge Illustratorinnen und Illustratoren zu entdecken und fördern. Deshalb freut es uns besonders, dass dieses Jahr gleich zwei Illustratorinnen für den Preis nominiert sind. Auf unserem Blog finden Sie Interviews mit den zwei Nominierten und mit weiteren jungen Talenten aus unserem aktuellen Programm. Hier geht’s zum Blog



Laura Fuchs, Rachel Katstaller, Taltal Levi und Julie Völk sind am Mittwoch und Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse und stehen für Pressetermine zur Verfügung.



Am Mittwoch, 16. Oktober, 14-15 Uhr geben die vier gemeinsam eine Signierstunde bei uns am Stand (Halle 3.0 / A65).



Serafina 2019: Die Nominierten aus dem NordSüd Verlag



Taltal Levi

Ein Fingerhut voll Mut



Begründung der Jury:

Mit etwas Mut lässt sich viel erleben, und überall gibt es etwas zu entdecken. Sogar Schatten können sich als Spielkameraden entpuppen – wenn man wenigstens den sprichwörtlichen Fingerhut voll Mut aufbringt. Taltal Levi, seit ihrem Abschluss in Illustration Fiction an der Hochschule Luzern freie Illustratorin, bringt mit leichten Farben und zarten Strichen, die sie mit kräftig-gelben Akzenten aufbricht, mächtig Schwung in dieses rundum gelungene Buch voller Lebensfreude. Die zeitgemäß erzählte und dabei zeitlose Däumlingsgeschichte ist eine spielerische Einladung an Kinder, ihre Umgebung zu erkunden und nicht fehlende Größe und mangelnde Fähigkeiten als Einschränkung zu erleben. Und an Erwachsene, sich auf eine andere Perspektive einzulassen.



Zoë Tucker / Rachel Katstaller

Ada und die Zahlen-Knack-Maschine



Begründung der Jury:

Illustrierte Bücher über starke Frauen gibt es in den vergangenen Jahren einige. Rachel Katstallers Bilderbuchdebüt über Ada Lovelace, die vor 200 Jahren den Grundstein für die moderne Computertechnik legte, ist dennoch herausragend: In wenigen prägnanten Szenen zeichnet sie das Leben der jungen Ada im viktorianischen London mit viel Humor und sicherem Gespür für Farben und Formen. So bedient sich das in Braun- und Blautönen gehaltene Bilderbuch sowohl wechselnder Perspektiven als auch wunderbarer Muster und Formen – sei es in Form von Rechenpapier in Adas Kleidung oder beeindruckenden Bodenfliesen und Teppichen im elterlichen Wohnzimmer. Das Buch wirkt frisch, luftig, modern – und ist ganz und gar aus einem Guss.

