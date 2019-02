Katja Alves verlässt den NordSüd Verlag

25.02.19

Katja Alves verlässt Ende März 2019 den NordSüd Verlag, um sich künftig mehr ihren eigenen Projekten zu widmen. Sie hat seit 2004 maßgeblich am Programm des NordSüd Verlags mitgearbeitet.



»Katja hat mit ihrem Sachverstand und ihrem Humor die Kultur des NordSüd Verlags nachhaltig geprägt. Ich habe von ihr viel über Bilderbücher gelernt und hoffe, dass wir nicht nur eine erfahrene Lektorin verlieren, sondern auch gelegentlich eine erfolgreiche Autorin gewinnen.« (Herwig Bitsche)



Katja Alves wird sich in Zukunft stärker ihrer schriftstellerischen Arbeit widmen. In den vergangenen acht Jahren sind von ihr zahlreiche Kinderbücher erschienen, die sie zu einer der bekanntesten Autorinnen der Schweiz gemacht haben. Außerdem wird sie ab April als Projektleiterin im Jungen Literaturlabor Zürich tätig sein.



Die Nachfolge von Katja Alves wird ab Mai Hanna Lang antreten. Sie war zuletzt bei Walker Books in London tätig.



»Ich bedanke mich bei allen Autorinnen und Autoren für die schönen Projekte, die ich mit ihnen verwirklichen durfte und bei allen Kolleginnen und Kollegen für die stets tolle Zusammenarbeit.« (Katja Alves)

