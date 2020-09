Julia Ann Stüssi hat am 1.9. die Leitung der Presseabetilung im NordSüd Verlag übernommen. Die Stelle war seit März dieses Jahres vakant und wurde interimistisch von mir geführt. Jacqueline Frei verbleibt als Assistentin der Pressestelle im Team und verantwortet die Veranstaltungen des Verlags.



Julia Ann Stüssi kam in San Francisco zur Welt und wuchs in Zürich auf. Nach einer Ausbildung zur Choreographin in Holland studierte sie in Zürich Germanistik und Sozial-wissenschaften. Erste Verlagserfahrungen sammelte sie im Diogenes Verlag an der Seite von Daniel Kampa. Nach Abstechern in andere Branchen arbeitete Julia Stüssi zuletzt vier Jahren als Kulturattachée der Schweizer Botschaft in Mexiko, wo ein Herzstück ihres Engagements die Vernetzung der Verleger und Autoren beider Länder war.



«Ich freue mich sehr darauf, mich für diese schönen und gut gemachten Bücher und deren Künstler einzusetzen.» (Julia Ann Stüssi)



Es war eine lehrreiche Erfahrung, die Pressearbeit eine Zeit lang selber zu leiten. Jetzt ist es aber an der Zeit, dass wieder eine Kollegin mit Kreativität und Leidenschaft diese Stelle ausfüllt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Julia.

