NORD/LB begibt Benchmark-Emission im Volumen von 1 Milliarde Euro

Die NORD/LB hat am Donnerstag einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 1 Milliarde Euro begeben. Es handelt sich um die größte Euro-Emission der NORD/LB seit 2011.



Bis zur Schließung des Zeichnungsbuches um 12 Uhr lagen Zeichnungsaufträge von mehr als 50 interessierten Investoren über mehr als 1,25 Milliarden Euro vor. Mit einem Anteil von 84 Prozent wurde der Großteil der Emission in Deutschland platziert.



Der Coupon wurde mit 0,75 % festgelegt. Die Verzinsung liegt 8 Basispunkte unter dem relevanten Mid-Swap-Satz.



Die NORD/LB agierte als einer von fünf Konsortialführern. Die Wertpapiere, die von der Ratingagentur Moody’s mit Aa1 bewertet werden, werden an den Börsen in Hannover und Frankfurt zum Handel zugelassen.

NORD/LB Norddeutsche Landesbank Hannover

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 165 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg. Die NORD/LB verfügt zudem über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf, München, und Stuttgart. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten. www.nordlb.de





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren