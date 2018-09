"Logistikstandort Neu-Eichenberg nutzt dem Ort und stärkt Nordhessen"

„Die inzwischen sehr konkreten Pläne zur Entwicklung des Sondergebiets Logistik in Neu-Eichenberg durch die Gemeinde und den Immobilieninvestor Dietz AG werden nach Realisierung zu vielen neuen Arbeitsplätzen vor Ort und letztlich auch zu einer Stärkung Nordhessens führen“. Davon ist Holger Schach, Geschäftsführer der Regionalmanagement Nordhessen GmbH, überzeugt.



Die Logistikbranche sei inzwischen einer der größten Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft und sorge für Investitionen und Arbeitsplätze auch in ländlich geprägten Regionen, die ansonsten wenig Chancen auf stabile Arbeitsplätze haben, unter der Abwanderung junger Menschen, daraus folgend unter Schrumpfung und Überalterung der Gemeinden sowie Aufgabe von Infrastruktureinrichtungen zu leiden hätten, erläutert Schach.



Mit Blick auf die zentrale Lage und die im deutschlandweiten Vergleich sehr guten Bedingungen für die Distributionslogistik in Nordhessen sieht das Regionalmanagement deshalb in der Logistikbranche neben der Automobilzulieferindustrie, der Branche der erneuerbaren Energien und der Gesundheitswirtschaft eine der tragenden Säulen der nordhessischen Entwicklungsstrategie.



Inzwischen gibt es in Nordhessen dann auch bereits ausnehmend positive Erfahrungen mit der Entwicklung von Logistikstandorten: In den vergangenen 15 Jahren haben sich laut Schach rund 80 Unternehmen mit insgesamt rund 8.000 Arbeitsplätzen und 3 Milliarden Euro Investitionsvolumen neu angesiedelt bzw. weiterentwickelt. Im Gewerbegebiet Malsfeld-Ostheim beispielsweise sind laut Schach 1.000 Arbeitsplätze entstanden, die Nachfrage nach Wohnraum sei entsprechend gestiegen. Auch im Gewerbegebiet Hiddeser Feld in Wolfhagen/Breuna fällt die Bilanz positiv aus. In den Gemeinden sei die Kaufkraft gestärkt und die Ortskerne seien belebt worden, so Schach weiter.



Für das Regionalmanagement ist Neu-Eichenberg Teil der nordhessischen Gesamtstrategie zur Ansiedlung von Logistikunternehmen und wurde von Beginn an als Sondergebiet Logistik konzipiert. Dies erfolgte im Rahmen eines Bürgerentscheids und der darauffolgenden Planungsverfahren bis hin zur Aufstellung des Bebauungsplans, die jeweils wiederrum eine intensive Bürgerbeteiligung erfordert haben.



Das Areal insgesamt umfasst 71 ha Fläche, davon sind maximal 55 ha bebaubar. Versiegelt werden dürfen 44 ha, die Gebäudefläche umfasst 25 ha. Rund 27 ha sind für Grün- und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Mit der Entwicklung durch die Dietz AG aus einer Hand sei eine einheitliche Gesamtentwicklung möglich, so Schach.



In den nächsten fünf Jahren sollen in Neu Eichenberg rund 150 Millionen Euro investiert werden, mittelfristig ist die Schaffung von rund 2.000 neuen Arbeitsplätze geplant. Die Gemeinde werde über Grund- und Gewerbesteuer profitieren, das regionale Umfeld durch erhöhtes Aufkommen an Löhnen, Steuern, Zinsen und indirekte Wertschöpfung, nicht zuletzt durch erhöhte Kaufkraft und entsprechend verstärkte Konsumnachfrage, so die Prognose des Regionalmanagers.



Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Nordhessen in den letzten Jahren nicht nur extrem gut, sondern sogar zu einer der dynamischsten Regionen in Deutschland entwickelt habe. Die Arbeitslosenquote liegt in der Region mittlerweile bei 4,4% und damit unter dem hessischen Durchschnitt (4,5%). Auf einem Tiefststand ist aktuell mit 4,7 % auch die Arbeitslosenquote im Werra-Meißner-Kreis (Vorjahr 5,5%). Im Jahre 2005, als die Erwerbslosigkeit auch bundesweit ihren Höhepunkt erreichte, lag die vom Regionalmanagement ermittelte Arbeitslosenquote in Nordhessen noch bei 11,8 Prozent.



Die um die Jahrtausendwende veröffentlichten Demografieprognosen, wonach in Teilen Nordhessens bis zu rund 25% der Bevölkerung bis 2020 abwandern werden, sind auch wegen der außerordentlich positiven Entwicklung nicht eingetreten. „Damit das so bleibt, müssen wir auch künftig für Investitionen, Wachstum und damit auch für Beschäftigung sorgen.



Und zusätzliche Arbeitsplätze wirken dem demographischen Wandel entgegen, weil dann mehr Menschen in Nordhessen leben und arbeiten wollen“, so Regionalmanager Schach abschließend.

