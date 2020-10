In einem Brief richtet sich Nordea Asset Management (NAM) zusammen mit 21 Investoren an Finanzinstitute und Unternehmen, die am Bau von Vung Ang 2, einem Kohlekraftwerk in Vietnam, beteiligt sind. Zusammengenommen steht das Investorenkonsortium für 4,7 Billionen Euro Assets under Management.



Das Kohlekraftwerk Vung Ang 2 soll am derzeitigen Standort weiter ausgebaut werden. Dabei haben die bestehenden Anlagen in der Region bereits zu großen Umweltverschmutzungen geführt. Unter anderem sind giftige Chemikalien in den Ozean gelaufen – mit verheerenden Folgen für die Küstenlinie und das Leben im Meer. Auch das Kraftwerk Vung Ang 1 stand in der Kritik. Grund war die Nähe seiner Kohleaschehalde zu Wohngebieten und Ackerland.



"Vung Ang 2 entwickelt sich schnell zum negativen Musterbeispiel für Unternehmen, die Transitionsrisiken für Kohlekraftwerke eingehen. Dabei gibt es einen offensichtlichen Konflikt mit den Verpflichtungen derselben Unternehmen, sich nach dem Pariser Klimaschutzabkommen zu richten", sagt Eric Pedersen, Leiter des Bereichs Responsible Investments bei Nordea Asset Management.



Das Investorenkonsortium hat am 22. Oktober einen Brief verschickt, in dem es Unternehmen, die mit Vung Ang 2 in Verbindung stehen, dringend zum Rückzug aus dem Projekt aufruft. Das Konsortium verweist darin auf die hohen klimabedingten Finanz- und Reputationsrisiken, die mit dem Projekt verbunden sind. In dem Brief betont das Konsortium zudem, dass börsennotierte Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels spielen – und dass sie das Risiko auf die Investoren abwälzen, wenn sie es versäumen, sich mit den Klimarisiken auseinanderzusetzen.



Nordea Asset Management wird sein Engagement gegen das Vung Ang 2-Projekt fortsetzen und ruft Investoren dazu auf, ihr Engagement in neue Kohleprojekte entsprechend der Empfehlung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu beenden.



