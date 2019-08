Pressemitteilung BoxID: 763467 (Norddeutscher Regatta Verein)

Hamburger Wirtschaftskapitäne treten auf der Alster in den sportlichen Wettkampf

Die mittlerweile fast traditionelle „Regatta der Hamburger Wirtschaft“ findet in diesem Jahr am Donnerstag, den 22. August, statt. Auf 25 bekannte Unternehmensvertreter wartet ein Platz an Bord eines eleganten Drachen, der „Königsklasse“ unter den Booten, um gemeinsam mit zwei Mitseglern in den Wettkampf um die „Silberne Schüssel“ zu treten. In Kooperation mit der Hamburger Sparkasse und KPMG bietet der Norddeutsche Regatta Verein den Wirtschaftskapitänen einen sportlichen Nachmittag, bei dem Geselligkeit und Netzwerken hoch im Kurs steht.



Unter dem Motto ‚Raus aus dem Büroalltag, rein in die Segel-Klamotte‘ sind der Einladung, einen Nachmittag auf und an der Hamburger Außenalster zu verbringen, unter anderem gefolgt: Pieter Wasmuth (Vattenfall Wärme Hamburg), Achim Griese (Achim Griese Treuhandgesellschaft mbH) und Hermann Ebel (Seacloud Cruises GmbH). Außerdem lässt sich Dieter Gast der Peter Gast Shipping GmbH sowie Dr. Harald Vogelsang das Erlebnis Regatta-Segeln nicht entgehen: „Die "Regatta der Hamburger Wirtschaft" ist mittlerweile fest im Segel-Kalender verankert. Sie ist immer wieder ein inspirierender Termin mit spannenden Kontakten und neuen Perspektiven. Allen Teilnehmern wünsche ich schon jetzt einen angenehmen Nachmittag sowie den richtigen Wind.“, so der Vorstandssprecher der HASPA. Der siegreiche Wirtschaftskapitän 2018, Thomas Cremer (Peter Cremer Holding), wird seinen Titel nicht verteidigen, womit die Regattabahn für neue Wettbewerber frei gegeben ist.



Im Rahmen der Begrüßung und eines netten Get-together lernen die Unternehmenslenker ihre zwei Mitsegler vom NRV kennen, bevor gegen 16.30 Uhr das Startsignal zur ersten Wettfahrt ertönt. Drei kurze Rennen werden die 25 Teams segeln, abhängig von Wind und Wetter. Im Anschluss wird die Gelegenheit geboten, sich bei einem gemeinsamen Essen und erfrischenden Getränken auszutauschen und den Abend gemeinsam im maritimen Ambiente des Norddeutschen Regatta Vereins ausklingen zu lassen.





