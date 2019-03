Pressemitteilung BoxID: 745716 (nora systems GmbH)

Ein Industrieboden, der hält und hält

In den Produktionshallen der Schleuniger AG liegen seit 18 Jahren Kautschukböden

Jahrzehntelange Haltbarkeit bei extremer Beanspruchung: Für die Schleuniger Gruppe hat sich die vor 18 Jahren getroffene Entscheidung, Produktionshallen und Logistikbereiche am Schweizer Standort Thun mit Kautschukböden von nora systems auszustatten, bezahlt gemacht. Seit 2001 erfüllen die leistungsfähigen Allrounder dort höchste Ansprüche: Sie sind äußerst robust, die elektrostatische Ableitfähigkeit bleibt dauerhaft erhalten und sie lassen sich leicht reinigen. Zudem bieten die Kautschukböden auch ergonomische Vorteile – ein Aspekt, welcher der Schleuniger AG als verantwortungsvollem Arbeitgeber besonders wichtig war.



Dauerhafte elektrostatische Ableitfähigkeit und einwandfreie Optik



Die Schleuniger AG mit Hauptsitz im schweizerischen Thun ist ein globales Technologieunternehmen und ein führender Anbieter von Lösungen für die Kabelverarbeitungs- und Prüfindustrie. Das Unternehmen repräsentiert den Geschäftsbereich Wire Processing der börsennotierten Metall Zug Gruppe und beschäftigt weltweit mehr als 900 Mitarbeiter auf drei Kontinenten. Kunden von Schleuniger sind überwiegend Zulieferer der Automobil-, Unterhaltungs- und Informationsindustrie sowie der Kommunikationsbranche. Als es 2001 darum ging, die Produktionshallen am Standort Thun mit einem neuen Boden auszustatten, fiel die Wahl schnell auf Bodensysteme von nora systems. In der Industrie müssen Böden enormen statischen und dynamischen Belastungen standhalten. In den Produktionshallen von Schleuniger in Thun sind es vor allem Gabelstapler und Handhubwagen, aber auch andere Flurförderzeuge, die den Boden täglich stark beanspruchen. Der vor 18 Jahren dort verlegte ableitfähige Kautschukboden norament lago ed – das Vorgängerprodukt von norament grano ed – hält diesen hohen Belastungen problemlos stand und weist nach wie vor eine einwandfreie Optik auf. Auch die Ableitfähigkeit ist bis heute unverändert erhalten geblieben. „Wir sind von der Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit der nora Kautschukböden begeistert. Denn die schweren Belastungen, die bei uns nun schon seit 18 Jahren auf die Böden einwirken, konnten ihnen bisher nichts anhaben“, so Marcel Pfammatter, Teamleiter Infrastruktur/Vermietung bei Schleuniger. Durch ihre hohe, dauerhafte Elastizität widerstehen nora Böden auch Schlageinwirkungen, die beispielsweise durch herunterfallende Werkzeuge, Schlauchkupplungen oder Metallteile entstehen und schützen diese gleichzeitig vor Schäden.



Hohe Ergonomie – für ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld



Zudem überzeugen die nora Böden durch ihre guten ergonomischen Eigenschaften. Eine entsprechend ausgerichtete Gestaltung von Arbeitsplätzen kann einen wesentlichen Beitrag zur Arbeitszufriedenheit leisten. Vor allem Beschäftigte, die über mehrere Stunden laufen oder stehen, leiden häufig unter erheblichen Verspannungen der Muskulatur. Fakt ist außerdem, dass der Körper auf harten Untergründen schneller ermüdet als auf elastischen Böden. Beläge aus Kautschuk erleichtern durch ihre hohe Dauerelastizität stundenlanges Stehen und Gehen – Rücken und Gelenke werden spürbar entlastet. Von diesen großen ergonomischen Vorteilen sind auch die Mitarbeiter bei Schleuniger in Thun überzeugt: „Auf den Böden von nora systems läuft es sich sehr angenehm. Selbst nach mehreren Stunden auf den Beinen habe ich abends nach der Arbeit keine Rückenschmerzen oder ähnliche Beschwerden“, erzählt Pascal Hänni, Lagerist bei Schleuniger.



Leichte Reinigung und unkomplizierte Aufarbeitung



Ein weiteres Plus: nora Böden lassen sich aufgrund ihrer extrem dichten Oberfläche einfach und umweltgerecht reinigen, was zu einer Reduzierung der Unterhaltskosten beiträgt. Kleinere Beschädigungen können durch den Einsatz von nora Pads unproblematisch saniert werden. „Der nora Boden lässt sich sehr leicht und so gut wie ohne Chemikalien reinigen. Selbst nach den vielen Jahren in unserer Produktionshalle sieht der Boden nach einer Sanierung, die lediglich mit den Reinigungspads von nora systems durchgeführt wird, wieder fast wie neu aus. Außerdem gibt es keine Oberflächenbeschichtung, die zerstört werden könnte und früher oder später gegen einen entsprechenden Kostenaufwand erneuert werden müsste“, bestätigt Pfammatter.



Viele Anforderungen – eine Lösung: Bei der Schleuniger Gruppe macht sich der Einsatz von Kautschukböden als unverwüstlichem Allrounder langfristig bezahlt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (