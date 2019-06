Pressemitteilung BoxID: 756180 (N&K Bielefelder Wäsche GmbH)

Bettwäsche aus Seersucker - bügelfrei und pflegeleicht

Wer kennt es nicht, in heißen Sommernächten schlecht schlafen zu können? Eine Bettwäsche aus Seersucker macht jedoch einen erholsamen und angenehmen Schlaf möglich. Durch den besonderen Webvorgang ermöglicht Seersucker eine gute Luftzirkulation, da das Gewebe wegen seiner reliefartigen Oberfläche nicht vollflächig auf der Haut liegt. Das macht eine Seersucker Bettwäsche besonders leicht und somit ideal für den Sommer.



Wussten Sie auch, dass selbst schon im 19. Jahrhundert Seersucker wegen seiner pflegeleichten Art sehr geschätzt wurde? Denn ein gekrepptes Gewebe wie Seersucker ist nicht nur sommerlich leicht, sondern auch bügelfrei und damit fast ohne Pflegeaufwand.



Bei N&K Bielefelder Wäsche wird gute und hochwertige Qualität stets ernst genommen. Genauso wie auch bei der Marke fleuresse, deren sehr schönen, buntgewebten Seersucker man bei N&K Bielefelder Wäsche in großer Auswahl findet. Hier bekommen Sie den echten, weil gewebten Seersucker, der im Gegensatz zum billigen Seersucker, welcher chemisch behandelt wird, ohne Zusatzstoffe hergestellt ist. Die Serie Rio von fleuresse gibt es in vielen minimalistischen, schlichten Dessins und Farben, z. B. dezentem beige und grau.



Der Besuch eines Fachgeschäftes mit persönlicher Beratung ist eine gute Möglichkeit, um hochwertige Seersucker Bettwäsche kennen zu lernen. Hier kann man die Ware anfassen, fühlen und spürt sofort den Preisunterschied, den gute Bettwäsche von günstiger manchmal runterscheidet.

