Staatsoper Hannover on air

Die Online-Angebote von Oper, Ballett und Staatsorchester

Auch unter den gegebenen Umständen möchte die Staatsoper Hannover für Kultur und Unterhaltung sorgen. Darum werden nun alle kreativen Kräfte in Oper, Ballett und Orchester gebündelt und Staatsoper Hannover on air geht online, ein erweitertes und ausgebautes digitales Angebot auf der Website der Staatsoper sowie in den sozialen Medien. Ab sofort findet sich unter www. staatsoper-hannover.de eine Übersicht über Videos, Podcasts oder Blogs samt Erscheinungsterminen.

So werden Sänger*innen, Musiker*innen und Tänzer*innen ihren ungewöhnlichen Arbeitsalltag filmisch begleiten und in der Reihe #wirdaheim vorstellen, woran sie gerade arbeiten. In der Reihe #miniatur senden Künstler*innen Grüße aus dem "home office", während sich die großen Kollektive wie Chor, Orchester oder Ballett-Compagnie in #collectivemoment präsentieren. #fürunerwachsene bringt Mitmach- und Do-it-yourself-Formate für die gesamte Familie nach Hause und #workout lädt zum aktiven sportlichen Erleben ein.

Auch bereits geplante Veranstaltungen und Reihen finden ihren Weg ins Online-Programm: Einmal in der Spielzeit veranstaltet die Staatsoper Hannover ein kleines Festival, um sich inhaltlich mit einem Themenschwerpunkt der Spielzeit auseinanderzusetzen. Passionen thematsiert Passionsgeschichten und den Umgang damit aus verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Genres. Eingeladene Expert*innen wie Regionalbischöfin Petra Bahr, Iyabo Kaczmarek (Geschäftsführerin Unter einem Dach gUG) oder Kathleen Rahn (Direktorin Kunstverein Hannover) werden als Interviewgäste einer Podcast-Reihe von Karfreitag bis Ostersonntag zu Wort kommen. Das Opernhaus widmet sich als zentraler Ort in Hannover dem Gesang in seinen verschiedensten Ausdrucksformen, gebündelt in der Reihe Stimmen. Anschließend an die poetische Produktion Stimmen der Nacht: Wiegenlieder, die im Ballhof zu sehen war, werden nun Wiegenlieder aus der ganzen Welt in verschiedenen Sprachen online erklingen.



https: //staatstheater-hannover. de/de_DE/on-air

