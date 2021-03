Die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) hat im Umlaufverfahren die Zulassung des Bürgersenders TV 38 um 3,5 Jahre bis 30.09.2024 verlängert.



Der Bürgersender TV 38 hat im Juli 1996 als erster von 14 nichtkommerziellen und gemeinnützigen Bürgersendern in Niedersachsen seinen Sendebetrieb aufgenommen und wird in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Das Programm von TV 38 kann in rund 260.000 Haushalten empfangen werden. Versorgt wird der Bereich Südostniedersachsen mit Produktionsstandorten in Wolfsburg (Zentrale), Salzgitter und Wolfenbüttel. Besonderes Kennzeichen des Senders ist, dass alle Bürgerrinnen und Bürger der Region, die Interesse daran haben, sich direkt an der Programmproduktion beteiligen können.

