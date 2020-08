Pressemitteilung BoxID: 809920 (NEXEN TIRE EUROPE s.r.o. Reifenhandel-Niederlassung Deutschland)

NEXEN TIRE Motorsport beendet erste Saisonhälfte mit Klassensieg



Porsche 718 Cayman ging erstmals in der Spezialklasse SP4T und mit 105 Kilogramm weniger Ballastgewicht an den Start

Teamchef Ralf Zensen teilte sich das Cockpit ausnahmsweise mit Alexander Köppen, Yann Munhowen und Alien Pier

Problemloses Rennen über 21 Runden auf der Nürburgring-Nordschleife





Neustart mit Klassensieg: Das Team NEXEN TIRE Motorsport ist mit dem Porsche 718 Cayman beim Wechsel in die SP4T-Klasse der Nürburgring Langstrecken-Serie auf Platz eins gefahren. Gemeinsam mit der Interimsbesetzung Alexander Köppen (Bitburg), Yann Munhowen (Munsbach/L) und Alien Pier (Echternacherbrück) hat Teamchef Ralf Zensen (Barweiler) am vergangenen Samstag mit dem rund 385 PS starken Mittelmotor-Sportwagen ein nahezu perfektes Vierstundenrennen abgespult. Erst in der letzten von insgesamt 21 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus legendärer Nordschleife und Kurzanbindung des Grand Prix-Kurses sorgte ein kleineres Problem im Streckenabschnitt Brünnchen noch einmal für erhöhte Aufmerksamkeit, konnte das Ergebnis aber nicht mehr gefährden.



Der Umstieg von der Produktionswagen-Kategorie V3T in die Spezialklasse SP4T bietet dem Porsche-Kundenteam größere technische Freiheiten und geht insbesondere mit einem gut 105 Kilogramm leichteren Leergewicht einher – im Motorsport bedeutet dieser Unterschied Welten. Entsprechend agiler präsentierte sich der Turbo-Sportler in der sogenannten Grünen Hölle. „Die geringere Masse macht sich überall bemerkbar – beim Bremsen, in den Kurven, dem Verbrauch und natürlich auch beim Umgang mit den Reifen“, betont Zensen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (