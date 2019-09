Pressemitteilung BoxID: 767153 (Neuwirth GmbH)

Neuwirth Finance: Draghi's Abschiedsgeschenk: Mit Schulden Geld verdienen!

Die EZB hat aktuell einen weiteren Zinsschritt von -0,4 auf -0,5 Prozent durchgeführt. Zudem kauft die EZB ab 1.11.2019 Anleihen in Höhe von 20 Milliarden monatlich.



Kurt Neuwirth, Geschäftsführer Neuwirth Finance (NF): „Das ist der Beginn weiterer Zins-Lockerungsschritte der EZB, da wir uns am Beginn einer Rezession befinden.“



Neuwirth Finance geht langfristig von weiter fallenden Zinsen aus. Der 10-Jahres-Swap (aktuell -0,2 Prozent) wird auf -1,0 Prozent erwartet. „Bereits seit 2008 raten wir Finanzierern nur zu variablen Finanzierungen. Bei Abschluss eines Swaps von -1,0 Prozent heißt das, man kann mit Schulden Geld verdienen“, so Neuwirth abschließend.

