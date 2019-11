Pressemitteilung BoxID: 774712 (Neuer Berliner Kunstverein e.V.)

Monika Baer erhält Hannah-Höch-Preis 2020

Hannah-Höch-Förderpreis 2020 für Natascha Sadr Haghighian

Ausstellungen im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.): 12. Juni – 9. August 2020

Preisverleihung: 11. Juni 2020, 18 Uhr

Die Malerin Monika Baer wird mit der Verleihung des Hannah-Höch-Preises 2020 des Landes Berlin für ihr umfangreiches Œuvre gewürdigt. Baers seriell angelegte Werkkomplexe bedienen sich unterschiedlichster malerischer Techniken und Ansätze, von der Monochromie bis hin zum Realismus und zum Aufbrechen der Leinwandfläche.



Die Einzelausstellung von Monika Baer im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) gewährt Einblick in die aktuellsten Versuchsanordnungen der Künstlerin. In dieser ersten umfassenden Präsentation in einer Berliner Institution widmet sich Baer Verbindungen zwischen Bild und sozialem Raum sowie deren Prägung durch Gender- und Klassenhierarchien. Mit einer neuen Konstellation großformatiger Gemälde setzt Baer ihre Untersuchung kunsthistorischer Referenzen und der epochenübergreifenden Relevanz der Malerei fort.



Der Hannah-Höch-Preis wird seit 1996 von der Kulturverwaltung des Berliner Senats für ein heraus-

ragendes künstlerisches Lebenswerk verliehen. Der Preis ist zu Ehren der Künstlerin Hannah Höch (1889–1978) benannt, die mit ihrem Werk als Dadaistin internationale Berühmtheit erlangte. Ausgezeichnet werden Künstler*innen mit Lebens- und Arbeitsschwerpunkt in Berlin, die durch eine kontinuierliche hochwertige künstlerische Leistung hervorstechen.



Hannah-Höch-Förderpreis 2020 für Natascha Sadr Haghighian



Natascha Sadr Haghighian, die 2019 den Deutschen Pavillon auf der Venedig Biennale bespielte, wird mit dem Hannah-Höch-Förderpreis 2020 ausgezeichnet. Ihre Arbeiten manifestieren sich in raumgreifenden Installationen, Video- und Audioarbeiten, aber auch in performativen Interventionen im öffentlichen Raum sowie Textproduktion. Ihnen liegt ein dekonstruktivistischer Ansatz zugrunde, mit dem Haghighian alternative Wissensformen sowie politische Handlungsspielräume und -grenzen erfahrbar macht.



Mit dem Hannah-Höch-Förderpreis würdigt das Land Berlin das bisherige Werk einer Berliner Künstlerin und unterstützt deren künstlerische Entwicklung in der Mitte ihrer Karriere. Der Preis wird von der Kulturverwaltung des Berliner Senats im Abstand von zwei Jahren gemeinsam mit dem Hannah-Höch-Preis verliehen.

