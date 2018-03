Antimoderne Formen, gegen die Reproduktion unserer Gegenwart

Diskussion zu Kerstin Stakemeiers Buch Entgrenzter Formalismus. Verfahren einer antimodernen Ästhetik (b_books, 2017).



Mit Anselm Franke (Leiter Bildende Kunst und Film, Haus der Kulturen der Welt, Berlin), Juliane Rebentisch (Professorin für Philosophie und Ästhetik, Hochschule für Gestaltung Offenbach) und Kerstin Stakemeier (Professorin für Kunsttheorie und -vermittlung, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg), moderiert von Jenny Nachtigall (Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetik, Akademie der Bildenden Künste München)



„Auch wenn die Moderne durchaus besser hätte verlaufen können, so doch niemals gut“. Aus dieser polemischen Feststellung folgt in Kerstin Stakemeiers Buch Entgrenzter Formalismus. Verfahren einer antimodernen Ästhetik die Suche nach einer antimodernen (Kunst-)Geschichte, deren Fäden Stakemeier überall in der Moderne aufnimmt, um sie mit der Gegenwart zu verbinden. Ihr Anliegen ist eine Entgrenzung der Moderne inmitten der Gegenwart, der Vorschlag eines ästhetischen Formalismus, der nicht aus der Kunst ausbricht, sondern diese aufbricht, ihrer Autonomie als bürgerlicher Beschränkung widerspricht und zu ihrer Entwertung ansetzt. Es ist diese ästhetische Theorie progressiver Selbstabschaffung, die im Rahmen des Podiumsgesprächs diskutiert werden soll.



In deutscher Sprache

Eintritt frei

