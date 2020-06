Pressemitteilung BoxID: 804011 (Netto Marken-Discount AG & Co. KG)

Netto baut Engagement gegen Lebensmittelverschwendung aus

Beteiligung am Dialogforum zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen



Dialogforum beschließt gemeinsam verbindliche Maßnahmen gegen Food Waste

Ziel ist die Halbierung vermeidbarer Lebensmittelabfälle bis 2030





In Deutschland werden jährlich zwölf Tonnen Lebensmittel entsorgt, das entspricht 75 Kilogramm pro Person*. Netto Marken-Discount geht aktiv dagegen vor. Das Handelsunternehmen verstärkt mit der Teilnahme am „Dialogforum Groß- und Einzelhandel“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sein Engagement gegen Lebensmittelverschwendung. Das Dialogforum besteht seit 2019 und ist Teil der nationalen Strategie zur wirksamen Reduktion vermeidbarer Lebensmittelabfälle.



Als Partner des Dialogforums erarbeitet Netto gemeinsam mit weiteren Unternehmen der Lebensmittelbranche sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft konkrete Maßnahmen. Indem das Thema Lebensmittelverschwendung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird, kann der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln gestärkt und eine höhere Wertschätzung für Lebensmittel ermöglicht werden.



„Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist ein wichtiges Thema und hat bei Netto seit Jahren hohe Priorität. Mit der Teilnahme am ,Dialogforum Groß- und Einzelhandel' leisten wir aktiv einen weiteren Beitrag, um auf das gesellschaftsrelevante Thema aufmerksam zu machen und die Wertschätzung für Lebensmittel weiter zu steigern“,so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount. Dabei setzt Netto bereits zahlreiche vom Dialogforum angestrebte Ziele um.



Längere Haltbarkeit mit Apeel



So führte Netto als erster Discounter in Deutschland bundesweit in seinen Filialen die innovative Apeel-Lösung für Avocados und Orangen ein. Bei dieser Methode wird die natürliche Schale mit einer zweiten Haut aus naturidentischen Inhaltsstoffen ummantelt und erhält einen zusätzlichen Frischeschutz. Dadurch bleiben Obst und Gemüse länger frisch und es müssen weniger Lebensmittel entsorgt werden.



Netto-Engagement für stärkere Lebensmittelwertschätzung



Neben der Förderung innovativer Maßnahmen setzt sich Netto zudem seit Jahren mit verschiedenen weiteren Aktivitäten aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein.



Netto engagiert sich seit Langem für Tafel Deutschland e.V. und spendet nicht verkaufte, aber noch haltbare Lebensmittel an die regionalen Tafeln. Zusätzlich fördert Netto die Tafel jährlich mit Spendenaktionen: Dieses Jahr unterstützte Netto zusammen mit seinen Kunden Tafel Deutschland e.V. mit einer Spendensumme von 220.858 Euro. Zudem testet Netto aktuell eine regionale Zusammenarbeit mit der Foodsharing-App „Too good to go“. Seit 2013 führt Netto als erster Discounter regelmäßig die Initiative „Keiner ist perfekt“ durch und bietet in regionalen und nationalen Aktionswochen Kunden Obst- und Gemüseprodukte aus deutschem Anbau, die zwar optisch nicht der Norm entsprechen, qualitativ und geschmacklich aber einwandfrei sind.



Für eine optimale Warenverfügbarkeit orientiert sich das Netto-Sortiment an der jeweiligen Kundennachfrage vor Ort: Besonders im Frischwarenangebot, wie bei Obst und Gemüse sowie im Bake-Off-Bereich, werden die Produkte nachfrageorientiert angeboten.



Weitere Informationen zum Engagement für Nachhaltigkeit gibt es unter: https://www.netto-online.de/ueber-netto/Nachhaltigkeit.chtm



*Quelle: Thünen Institut 2019

