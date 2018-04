Starker Produktausbau in Nordamerika

- Mehr als 200 neue Hotels und 58 zusätzliche Rundreisen im Katalog „Nordamerika“

- Kanada-Programm nun auch mit Skiangeboten





In seinem von April 2018 bis März 2019 gültigen Katalog „Nordamerika“ hat Neckermann Reisen das Angebot für Urlaub in den Vereinigten Staaten und Kanada deutlich ausgebaut. Allein in den USA stehen 167 neue Hotels zur Auswahl, in Kanada 34 Häuser. Zur Komplettierung des Programms sind zudem kleinere Regionen wie beispielsweise San Jose, Fredericksburg, der Crater Lake Nationalpark, Amelia Island oder Panama City Beach erstmals im Katalog vertreten.



Auch Wintersportler finden in dem Katalog ein erweitertes Angebot: Neun Hotels in den kanadischen Skigebieten Banff, Lake Louise und Whistler sind in der kommenden Wintersaison mit Extras wie Skipässen und Transfers ab Calgary beziehungsweise Vancouver buchbar. Die Häuser sind im Katalog mit dem Icon „Alpin“ gekennzeichnet.



Eine vielfältige Auswahl an Exkursionen und Eintrittstickets ermöglichen eine genaue Planung des Nordamerika-Urlaubs: Spannende Ausflüge können vorab gebucht werden, Explorer- und City-Pässe bieten in zahlreichen Städten den Eintritt zu beliebten Attraktionen und Sehenswürdigkeiten zu gegenüber dem Einzelkauf deutlich vergünstigten Preisen.



Für Urlauber, die mit Neckermann Reisen nach Nordamerika reisen, ist eine eigene deutschsprachige Reiseleitung rund um die Uhr per WhatsApp, SMS, Email und Telefon erreichbar.



Insgesamt stehen Urlaubern in dem „Nordamerika“-Katalog von Neckermann Reisen über 640 Hotels in den USA, Kanada und auf den Bahamas zur Auswahl. Systemisch sind bei dem Veranstalter rund 5.000 Unterkünfte in den drei Staaten buchbar.



Preisbeispiele:

Florida/Palm Coast Beach: Hammock Beach Resort (vier Sterne): Auf einem weitläufigen Gelände mit tropischer Gartenlandschaft am Sandstrand der Palm Coast gelegen. Vier Übernachtungen ohne Verpflegung ab 416 Euro pro Person.



Austin/Texas: Hotel Indigo Downtown (drei Sterne): Modernes Hotel mit Pool und Sonnenterrasse im Stadtzentrum und umgeben von zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Drei Übernachtungen ohne Verpflegung ab 366 Euro pro Person.



Vancouver/British Columbia, Pinnacle Hotel Harbourfront (vier Sterne): Zentral in Vancouver gelegen, nur einen Block von Harbourfront und Kreuzfahrthafen entfernt: Fünf Übernachtungen im Standardzimmer ohne Verpflegung ab 635 Euro pro Person.



Whitehorse/Yukon, Edgewater Hotel (drei Sterne): Idyllisch am Yukon River gelegen, nahe dem Nationalpark. Vier Übernachtungen im Standardzimmer ohne Verpflegung ab 302 Euro pro Person.



Zugrundreise durch Kanada „Ostkanadas Naturschauspiele“: Achttägige Zugreise von/nach Toronto mit Stopps in Québec, Montréal und an den Niagarafällen, Ganztagesausflug ab Toronto zu den Niagarafällen inklusive Bootstour und Mittagessen. Acht Tage ab/bis Toronto ab 1.014 Euro pro Person.



Tagesausflug zum Antelope Canyon: Ab/bis Las Vegas inklusive Transfer zum Heliport Boulder City, Helikopterrundflug über Hoover Dam, Lake Mead, Glen Canyon nach Page, geführte Tour zum Antelope Canyon und Ausflug zum Horseshoe Bend, 425 Euro pro Person.



Die Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook/Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0234 / 961035263.

Neckermann Reisen

Neckermann Reisen ist eine Marke der Thomas Cook GmbH und der zweitgrößte Reiseveranstalter in Deutschland. Unter dem Motto "Neckermann macht's möglich" steht der Veranstalter für gute Qualität zu günstigen Preisen. Einen Schwerpunkt setzt Neckermann Reisen auf Angebote für Familienurlaub. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken. Die Ferienfluggesellschaft Condor gehört ebenfalls zum Thomas Cook-Konzern.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren