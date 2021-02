Am Donnerstag, den 25. Februar, findet zum bereits sechsten Mal das beliebte Karriere- und Networking-Event der Hamburger Sicherheitswirtschaft an der NBS Hochschule in Hamburg statt – in Anbetracht der gegenwärtigen Situation erstmalig im digitalen Raum. Dem bewährten Format, bestehend aus Fachvorträgen und Networking, tut das keinen Abbruch: Auf drei spannende Fachvorträge folgt das sogenannte Meet & Match, bei dem sich Studierende, Praxisvertreter und Wissenschaftler digital begegnen und austauschen können.



Die abwechslungsreichen Fachvorträge des diesjährigen NBS-Forums Sicherheit stehen unter dem Motto "Sicherheitsmanagement vor neuen Herausforderungen". Den Beginn macht Prof. Dr. Eisenmenger von der Akademie der Polizei Hamburg mit seinem Vortrag "Die Systemrelevanz des Sicherheitsgewerbes aus rechtlicher Perspektive". Prof. Dr. Harald Schaub vom Analyse- und Testdienstleistungs-Unternehmen IBAG referiert im Anschluss zu dem Thema "Entscheiden unter Komplexität – künstliche versus natürliche Intelligenz". Abgerundet wird die Vortragsreihe durch Prof. Dr. Martina Sitt von der Universität Kassel, die unter der Überschrift "Wenn das Geld die Kunst sucht - Anmerkung aus kunsthistorischer Perspektive zu Risiken von Fälschungen bis Geldwäsche" referiert.



Das anschließende "Meet & Match"-Angebot ab 17:30 Uhr enthält gleich drei Tools: Bei "Meet & Match – Recruiting" treffen (ehemalige) Studierende auf potentielle Arbeitgeber, bei "Meet & Match – Business" können sich Praxisvertreter zum Austausch und Fachsimpeln verbinden und bei "Meet & Match – Science" trifft Wirtschaft auf Wissenschaft. Auf diese Weise soll der Networking-Charakter der Veranstaltung digital gespiegelt werden. Nur auf das leckere Finger Food muss an dieser Stelle leider verzichtet werden, das gibt es dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder.



6. NBS-Forum Sicherheit – Digital

Donnerstag, 25. Februar 2021

Fachvorträge von 15:30 bis 17:20 Uhr

Meet & Match ab 17:30 Uhr

Anmeldung: www.nbs.de/go/forum-sima

