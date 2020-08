Pressemitteilung BoxID: 812520 (NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH)

Preisverleihung: bauSpezi zeichnet Lieferanten aus

Die NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH, Franchisegeber des Fachmarktkonzepts bau-Spezi, führte im Zuge des Qualitätsmanagements eine Lieferantenbewertung durch.

„Wir sind bestrebt, uns ständig zu verbessern, um u.a. den Erwartungen unserer bauSpezi-Partner gerecht zu werden, und in diesem Zusammenhang erwarten wir dasselbe Engage-ment von unseren Lieferanten – zum Vorteil unserer Partner“, so Geschäftsführer Thomas Herzner.



Neben zentralseits zu bewertenden Kriterien, basierte die Bewertung auf der Beurteilung der bauSpezi-Partner.



Dabei wurden 150 Unternehmen nach den Hauptkriterien Lieferungen, Preise und Konditio-nen, Reklamationen und Retouren, Personal, Listungs-, Rechnungs- und Auftragsbestäti-gungsqualität, Qualität der Produkte sowie eine allgemeine ABC-Bewertung des jeweiligen Lieferanten durch die bauSpezi-Partner beurteilt.



Diese Evaluierung ermöglicht es uns, die Leistungsfähigkeit unserer Lieferanten transparent und nachvollziehbar abzubilden und dient als Grundlage für das bauSpezi-Lieferantenaudit", erklärt Dr. Jochen Wesemeier, Marketingleiter der NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH.



Der 1. Platz ging an die mako GmbH.



Uwe Müller, Key-Account Manager bei mako, nahm die Auszeichnung vom bauSpezi-Einkaufsleiter Dirk Mende und vom bauSpezi-Marketingleiter Dr. Jochen Wesemeier entgegen.



„Der erste Platz ist eine große Aus-zeichnung und Anerkennung unserer Kundenorientierung und Produktquali-tät. Die Platzierung ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich", so Uwe Müller.



Der zweite Platz ging an die Lugato GmbH & Co. KG, den dritten Platz tei-len sich die Firmen KIM Jarolim GmbH und wolfcraft GmbH.

