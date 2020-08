Pressemitteilung BoxID: 811799 (Nautilus Hausboote GmbH)

Nautilus Hausboote stellt neueste Hausboot-Modelle auf der Inwater Boat Show in Werder / Havel vom 4. bis 6. September 2020 vor, Testfahrten möglich

Die Berliner Firma Nautilus Hausboote GmbH, auf die Entwicklung und den Bau innovativer und einzigartiger Design-Hausboote spezialisiert, präsentiert auf der 3. Inwater Boat Show in Werder/Havel vom 4. bis 6. September einen Teil ihrer neuesten Hausboot-Flotte.



Auf der „neuen Messe im Norden“, die als Teil des Verbundes „Werder maritim“ in Kooperation mit der Messe Berlin ausgerichtet wird, können BesucherInnen etwa das neue Ei-Home, ein Nautino maxi der neuesten Generation sowie die erstmals auf der Boot & Fun im vergangenen November vorgestellte offene Adventure besichtigen. Auch Probefahrten sind nach vorheriger Anmeldung möglich.



Medienvertreter können sich vor Ort einen ersten Eindruck der komfortablen, schiffigen und als Sportboote (teilweise auch führerscheinfrei) zugelassenen Hausboote verschaffen und auf Wunsch auch gleich einen späteren ausgiebigen Testfahrt-Termin reservieren. Zudem gibt es auf der Inwater Boat Show auch Informationen aus erster Hand zu dem aktuell im Bau befindlichen neuen, modernen Hafen mit 25 Plätzen für 15 x 5 Meter große Hausboote auf dem Nautilus-Werftgelände in der Karl-Marx-Straße 171 in 15713 Niederlehme.

