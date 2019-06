Pressemitteilung BoxID: 756813 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Hamburg e.V.)

Vielfältige Wiesen für Wildbienen, Schmetterlinge und Co.

Am 29.6. veranstaltet der NABU Hamburg einen Aktionstag in Halstenbek. Freiwillige Helfer/innen sind herzlich willkommen!

Am Samstag, den 29. Juni 2019 veranstalten der NABU Hamburg ab 10 Uhr einen Aktionstag im Rahmen seiner Kampagne „Aktiv für Hamburgs StadtNatur“. Die freiwilligen Helfer/innen werden eine Schmetterlingswiese pflegen, die von Halstenbeker NAJU- und NABU-Aktiven angelegt wurde. Durch eine Mahd und das Abharken des Mahdguts wird der Boden aufgelockert und ihm werden überflüssige Nährstoffe entzogen. So bleiben wichtige Lebensräume für Falter, Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten erhalten.



Der Aktionstag wird vom NABU Hamburg betreut und ist Teil einer Kooperation mit der Gemeinde Halstenbek und den dortigen NABU- und NAJU-Aktiven. Die Gruppe ist ehrenamtlich in Halstenbek aktiv und freut sich immer über Helfer/innen, die im Naturschutz tätig werden möchten. Am Krupunder See wurde durch dieses Engagement eine Schmetterlings- und Wildbienenwiese angelegt, welche nun einer regelmäßigen Pflege benötigt. "Wir pflegen die Wiese am Krupunder See seit 2016 mit vielen ehrenamtlichen Stunden und benötigen einmal im Jahr die Hilfe der Anwohner, um diesen wunderschönen Lebensraum für die Insekten weiter erhalten zu können" sagt Claudia Daffertshöfer, die als damalige NAJU-Gruppenleiterin das Projekt ins Leben gerufen hat.



Der NABU Hamburg setzt sich mehrmals im Jahr für die Biodiversität der Grünflächen in Hamburg und seiner Umgebung ein. Dabei kann jeder mitmachen und sich aktiv einsetzen für eine grüne und bunte Stadt. „Damit Wildbienen, Falter und Schmetterlinge weiterhin einen Lebensraum auf Grünflächen finden, sind sie auf unser Engagement angewiesen“, sagt Fritz Rudolph, Referent für StadtNatur und Gewässerschutz beim NABU Hamburg. “Wir möchten mit unseren Aktionstagen allen Menschen die Möglichkeit geben, einen Beitrag zum Naturschutz leisten zu können.“



Der Einsatz findet am Samstag, 29. Juni von 10 bis etwa 15 Uhr statt. Material, Werkzeug sowie Getränke und einen kleinen Imbiss stellt der NABU bereit. Freiwillige Helfer/innen jeden Alters sind herzlich eingeladen, bei diesem Einsatz mitzumachen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Lediglich feste Kleidung und evtl. Regenschutz werden empfohlen. Falls vorhanden, gerne Gartenhandschuhe mitbringen. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte für den Aktionstag an. Dabei wird der genaue Treffpunkt bekannt gegeben. Kontakt: 040/697089-37, E-Mail: rudolph@nabu-hamburg.de



Der Aktionstag wird gefördert von der NKG Hanseatische Natur und Umweltinitiative e.V. (NKGHNUI) und aus Zweckerträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (