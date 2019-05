Pressemitteilung BoxID: 752893 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Hamburg e.V.)

THEMA BEIM NABU am 5. Juni, 18 Uhr: Natura 2000 - Eine Chance für Hamburgs Naturschätze!?

Kann Hamburg eine Vorreiterrolle im Natur- und Artenschutz einnehmen?

Der 21. Mai ist der offizielle “Natura 2000-Tag“ in der europäischen Union. Hinter dem Begriff „Natura 2000“ verbirgt sich das größte Schutzgebietsnetzwerk weltweit. Eine Errungenschaft der Europäischen Union, welches Lebensräume und gefährdete Arten in allen EU Mitgliedstaaten einheitlich unter Schutz stellt. In Deutschland sind die Bundesländer für die Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien verantwortlich. Inwieweit also setzt Hamburg bereits die europäische Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie um? Kann Hamburg eine Vorreiterrolle im Natur- und Artenschutz einnehmen?



Aktuell stehen wir vor dem größten Artensterben in der Geschichte unseres Planeten. Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) hat Anfang Mai in seinem Bericht dargelegt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten bis zu einer Million Arten verlieren könnten. Deshalb gilt auch für den Naturschutz in Hamburg: Es wird höchste Zeit, dass natürliche Lebensräume erhalten und sinnvoll geschützt werden. Vom Schnaakenmoor bis nach Borghorst, von der Schmalen Windelschnecke bis zum Biber. Hamburg ist Heimat vieler europäisch geschützter Arten und Lebensräume. Was müssen und können wir für diese Schutzgüter erreichen?



Der NABU Hamburg lädt zu seiner Reihe THEMA beim NABU am 05. Juni um 18 Uhr ein.



Natura 2000 – Eine Chance für Hamburgs Naturschätze?



Vortrag: Christian Michalczyk, Diplom-Biologe im behördlichen Naturschutz (Behörde für Umwelt und Energie)

Moderation: Anne Ostwald, Referentin für FFH-Richtlinie der Europäischen Union (NABU Hamburg)



Veranstaltungsort: NABU Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg



Der Eintritt ist frei.



Bislang läuft die Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland nur schleppend. Hamburg hat jedoch die Möglichkeit hier mit gutem Beispiel voran zu gehen. Der Grundstein für erfolgreiche Naturschutzmaßnahmen, die auch dem Schutz der Arten dienen, wurde gerade in der Vereinbarung zur Volksinitiative „Hamburgs Grün Erhalten“ gelegt. So hat sich die Regierung dazu verpflichtet in 10 Jahren 11 Lebensräume der FFH-Richtlinie in Hamburg in einen günstigen Zustand zu bringen. Aktuell sind es zwei.



Im Hamburger Stadtgebiet sind 92 % der FFH-Lebensräume in einem ungünstigen Zustand. Lebensräume und Arten verschlechtern sich oder stagnieren auf niedrigem Niveau. Daher ist es wichtig, dass ganz unterschiedliche Lebensräume im gesamten Stadtgebiet eine Aufwertung erfahren. Angefangen von trockenen Binnendünen bis hin zu verschiedenen Gewässertypen. Davon profitieren auch auf diese Lebensräume angewiesene Arten der FFH-Richtlinie. Die Einigung zur NABU Volksinitiative kann als Vorbild für ganz Deutschland dienen. „Mit zusätzlichem Personal und Geldern für den Natur- und Artenschutz, ist es nun möglich den Verpflichtungen der EU-Naturschutzrichtlinien umfassend nachzukommen“, erklärt Anne-Lone Ostwald.



Die FFH-Richtlinie der Europäischen Union (EU) schützt gefährdete Arten und deren natürliche Lebensräume. Sie hat zum Ziel diese Arten und Lebensräume in einen günstigen Erhaltungszustand zu bringen und diesen zu bewahren. Auf nationaler Ebene bedeutet dies, besondere Schutzgebiete auszuweisen, Naturschutzmaßnahmen umzusetzen und diese auch zu überwachen. Alle 6 Jahre meldet Deutschland seine Ergebnisse in einem nationalen Bericht an die EU. Leider ist die Umsetzung dieser Vorgaben bislang in Deutschland mangelhaft.

