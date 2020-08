Pressemitteilung BoxID: 810457 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Hamburg e.V.)

Jetzt bewerben für Hanse-Umweltpreis 2020!

Dagmar Berghoff und NABU rufen zur Teilnahme auf / Projekte im Natur- und Klimaschutz gesucht / 6.000 Euro zu gewinnen / Online-Teilnahme möglich / Bewerbungsfrist ist der 30.9.2020

Von Schutzprojekten für einzelne Tierarten, über praktische Energiespar-Ideen bis hin zum Bau von Insektenhotels und Nistkästen – der Hanse-Umweltpreis zeichnet seit 1995 die unterschiedlichsten Initiativen zum Schutz von Natur und Klima aus. Auch 2020 sucht der NABU wieder preiswürdige Projekte und ruft deshalb gemeinsam mit Schirmherrin Dagmar Berghoff dazu auf, sich bis 30. September 2020 zu bewerben.



„Es gibt in Hamburg viele große und kleine Projekte und private Initiativen, die sich für unser Klima und den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen“, sagt Schirmherrin Dagmar Berghoff. „Mit dem Hanse-Umweltpreis sollen diese Menschen und ihre tollen Ideen in den Mittelpunkt gerückt und geehrt werden.“



Der Hanse-Umweltpreis richtet sich an private, ehrenamtliche Initiativen und Projekte von Einzelpersonen, Gruppen, Schulklassen, Organisationen, Institutionen, Vereinen und Unternehmen. Jeder, der sich in Hamburg im Natur-oder Klimaschutz engagiert und ein Projekt bereits begonnen oder beendet hat, hat Aussicht auf die Auszeichnung. Der Gewinner erhält 3.000,- Euro Preisgeld für sein Umweltprojekt sowie eine Bronzeskulptur mit einem auffliegenden Storch von dem Künstler Axel Richter. An den 2. Platz gehen 2.000,- Euro, an den dritten 1.000,- Euro. Bereitgestellt wird das Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro von der Stiftung Globetrotter Ausrüstung. Die Teilnahme ist online unter www.NABU-Hamburg.de/hanse-umweltpreis möglich. Voraussichtlich im November wird Schirmherrin Dagmar Berghoff die Preiseträger des Hanse-Umweltpreis bekannt geben.



Alle Infos sowie ein Online-Teilnahmeformular zum Wettbewerb gibt es unter www.NABU-Hamburg.de/hanse-umweltpreis. Oder einfach die Bewerbung per Mail schicken an hanseumweltpreis@NABU-Hamburg.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (