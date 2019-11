Pressemitteilung BoxID: 777445 (NABU Brandenburg)

Weidetiere richtig schützen

NABU Brandenburg lädt zu zwei Herdenschutz-Workshops ein

Um Weidetiere effektiv vor Übergriffen zu schützen, ist es notwendig, Herdenschutzhunde einzusetzen und Weiden möglichst wolfssicher einzuzäunen. Der NABU Brandenburg bietet am kommenden Wochenende (30.11. und 1.12.) in der Nähe von Storkow und am 7. und 8. Dezember in Falkensee wieder Herdenschutz-Workshops an. Hier wird theoretisches Wissen vermittelt und der Aufbau wolfsicherer Zäune geübt.Der NABU will mit den Workshops Ehrenamtliche qualifizieren und motivieren, mit ihrem Engagement Tierhalter beim Schutz ihrer Weidetiere sinnvoll zu unterstützen. Ziel ist es auch, Hobbyhalter von Weidetieren zu qualifizieren, wolfssichere Weidezäune zu bauen und zu unterhalten. Dabei werden vom Profi-Schafhalter und geübten Zaunbauern Tipps- und Tricks vermittelt.



Der Wolf hat sich in den letzten Jahren in Brandenburg etabliert – diese Tatsache fordert gerade dem Berufsstand der Weidetierhalter, der ohnehin schon unter immer stärker werdendem finanziellem Druck steht, Einiges ab. Um die Weidetiere vor Übergriffen zu schützen ist es notwendig, Herdenschutzhunde einzusetzen und Weiden möglichst wolfssicher einzuzäunen. Dies ist ein zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Weidetierhalter. Da ist praktische Hilfe von außen willkommen. Der NABU will mit den Workshops Ehrenamtliche qualifizieren und motivieren, mit ihrem Engagement Tierhalter beim Schutz ihrer Weidetiere sinnvoll zu unterstützen.



Termin 1: 30.11. und 1.12. bei Schäfer Rocher, Möllendorf 7 in Storkow/OT Limsdorf

Termin 2: am 7. und. 8. 12. bei Schäfer Kolecki in der Bahnhofstr. 17 in Falkensee

Beginn der beiden identischen Workshops ist jeweils um 10 Uhr bei den Schäfereien. Für die Verpflegung an beiden Tagen wird ein Unkostenbeitrag von 20 Euro (für NABU-Mitglieder 15 Euro) erhoben. Alle weiteren Kosten der Veranstaltungen werden über die Lokale Agenda 21 gefördert.



Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://brandenburg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/herdenschutz/23314.html

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (