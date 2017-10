Vogel des Jahres 2018: Der Star

Der NABU und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) haben den Star zum Vogel des Jahres 2018 gewählt. Obwohl er entgegen der Roten Listen Deutschlands in Brandenburg nicht gefährdet ist, gibt der anhaltende Negativtrend Anlass zur Sorge. Nach den Erhebungen der ABBO (Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen) gibt es in Brandenburg ca. 150.000-250.000 Brutpaare. Im Brutvogelatlas für Berlin-Brandenburg ist ein stetiger Negativtrend seit 1995 festgehalten, den Naturschützer in erster Linie auf die Intensivierung der Landwirtschaft zurückführen. Obwohl der Star nicht als typischer Feldvogel bezeichnet werden kann, so profitiert er doch von einer extensiven Weidetierhaltung. Auf Wiesen und Weiden findet er Insekten als Nahrung. Die vom NABU geforderte Agrarwende würde nicht nur dem Star, Vogel des Jahres 2018, sondern vielen seiner Artgenossen helfen.



Von hoher Wichtigkeit sind Altbäume an Waldrändern, in Parks oder Alleen als Brutplätze der Stare. Der NABU appelliert deshalb an Waldbesitzer und Kommunen, ausreichend alte Bäume, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Verkehrsicherungspflicht, zu erhalten. Naturfreunde können darüber hinaus durch das Anbringen von Starenkästen Ersatz-Brutplätze schaffen.



Hintergrund:





Daten Population: „Die Brutvögel in Brandenburg und Berlin – Ergebnisse der ADEBAR-Kartierung 2005-2009“ (OTIS-Sonderheft, Ausgabe März 2012, ISSN:1611-9932)

Schon früh wurde die Intensivierung der Landwirtschaft als eine der Ursachen für den Rückgang der Stare ausgemacht: So heißt es in „Die Vogelwelt von Berlin und Brandenburg“ 2001: „Nach dem Bestandshoch Mitte der 70er Jahre wurde in den ländlichen Gebieten um 1980 eine deutliche Bestandsabnahme bemerkt, deren Ursache wahrscheinlich die intensive Landnutzung mit all den negativen Begleiterscheinungen wie Trockenlegungen, übermäßigem Einsatz von künstlichen Düngern und Pestiziden und dem massiven Einschlag von Althölzern in den Forsten zu suchen sind.“

„Die Vogelwelt von Berlin und Brandenburg“, Verlag Natur und Text, 2001, ISBN 3-9807627-5-0

Die nächste Rote Liste der gefährdete Brutvögel Brandenburgs soll 2018 erscheinen



