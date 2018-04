Dem Insektensterben die Stirn bieten

Seit Jahrzehnten gehen Insektenarten und ihre Bestände massiv zurück. Dabei zählen sie zur artenreichsten Tierklasse – egal ob Käfer, Schmetterling oder Hautflügler. Da die Bemühungen zur Rettung der Krabbeltiere und Fluginsekten jedoch bisher nicht ausreichen, präsentiert der NABU Brandenburg nun eine technische Lösung.



Für die Honigbiene Maja oder die Raupe Nimmersatt wird es eng im Rennen um das Überleben. Untersuchungen von Wissenschaftlern zeigen einen Rückgang der Biomasse an Fluginsekten in den vergangenen 27 Jahren um 75 Prozent (Krefelder Studie). Vermutet wird, dass auch durch Praktiken der intensiven Landwirtschaft der Erhaltungszustand vieler Schutzgebiete massiv beeinträchtigt ist.



„Auch in Brandenburg hat sich die Gestalt und Bewirtschaftung unserer Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert“, erläutert Christiane Schröder, Biologin des NABU Brandenburg. „Es fehlen Gewässer- und Ackerrandstreifen, Sträucher und Brachen als wichtiger Lebensraum, den Monokulturen wie Mais, Raps und Getreide nicht ersetzen können. Dazu kommen Flächenverluste durch Siedlungsneubau, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte.“ Durch den Einsatz von Herbiziden (Unkrautvernichtungsmittel) gegen Ackerbeikräuter verschwinden entscheidende Nahrungsquellen sowie Fortpflanzungs- und Überwinterungsmöglichkeiten. Zusätzlich führt der Einsatz von Insektiziden (v.a. Neonicotinoide) zur Orientierungs- und Fortpflanzungsfähigkeit oder dem direkten Tod der Insekten.



Dabei sichern Fluginsekten mit dem Sammeln von Nektar und Pollen einen Großteil der menschlichen und tierischen Ernährung. Vier von fünf Nutzpflanzen weltweit sind auf tierische Bestäuber angewiesen. Untersuchungen einer renommierten Ökologengruppe unter Führung von Sara Diana Leonhardt ermittelten für Deutschland einen Wert für die durch Insekten erbrachte Bestäubungsleistung für Kulturpflanzen von jährlich 1,13 Milliarden Euro.



Der NABU Brandenburg wertet die bisherigen Bemühungen seitens der Politik als unzureichend, nicht effektiv und zu langsam agierend und hat sich daher in einem Pilotprojekt um innovative Lösungen bemüht. 2016 starteten technikbegeisterte Naturschützer mit der Entwicklung einer Flugdrohne, die die Bestäubungsleistung der Fluginsekten imitieren soll. Nun präsentiert das Team den ersten Prototypen, der auf den Versuchsflächen des NABU in diesem Frühling erstmals eingesetzt wird. „Mit der Ökosystemdienstleistungsdrohne ÖkoDieLeiD™ haben wir eine Drohne dahingehend modifiziert, um damit gezielt die Blüten von heimischen Orchideen, Wildkräutern oder Obstbäumen ansteuern können“, so Schröder. Eine Bestäubung per Hand, wie sie in einigen Regionen Chinas bereits durchgeführt wird, können auch die vielen ehrenamtlichen Naturschützer leider nicht sicherstellen. Die ÖkoDieLeid™, gesteuert von geübter Hand, schafft in 10 Stunden 3.600 Blütenbesuche. Zum Vergleich: ein Honigbienenvolk, dass aus rund 40.000 Tieren besteht, schafft es, an einem Tag 300 Millionen Obstbaumblüten anzufliegen. „Damit sind Honigbienen mehr als 80.000-mal effektiver“, so Schröder, „aber wir arbeiten natürlich weiter an der technischen Optimierung“.



Die Naturschützer fühlen sich von der Politik und der Gesellschaft weitestgehend allein gelassen. Schröder resümiert einigermaßen resigniert: „Der Mensch muss die Bestäubungsleistung für seltene Orchideen, Äpfeln oder Erdbeeren unter hohem finanziellen, technischen und personellen Ressourcenaufwand selbst managen – die Insekten können uns aufgrund der erheblichen menschlichen Eingriffe und Schädigungen an Natur und Umwelt nicht mehr helfen“.



Weitere Infos sowie einen visuellen Eindruck unserer Neuentwicklung finden Sie hier:

https://brandenburg.nabu.de/oekodieleid



Hintergrund



Insekten sind unverzichtbar für das Funktionieren unserer Ökosysteme.

So zählen sie zu den wichtigsten Pflanzenbestäubern. Indem insbesondere Fluginsekten Nektar und Pollen sammeln, sorgen sie für den Fortbestand der Pflanzenwelt und stellen einen Großteil unserer Ernährung sicher. Vier von fünf Nutzpflanzen weltweit sind auf tierische Bestäuber angewiesen, ebenso vier von fünf Wildpflanzenarten. Ca. 80 % der landwirtschaftlichen Kulturen hängen in Europa von der Bestäubungsleistung durch Insekten ab.



Insekten sind Nahrungsgrundlage für eine Vielzahl weiterer Tierklassen wie Vögel, Säugetiere, Amphibien oder Reptilien. Fehlt es an genügend Insekten, so brechen nach und nach auch die Bestände verschiedener Vogel-, Amphibien- und Reptilienarten ein. Von diesen sind wiederum eine Vielzahl an Säugetieren abhängig. Kurz: Sind die Nahrungsbeziehungen einmal geschädigt und geschwächt, wirkt dies auf weitere Artengruppen nach.



Auch bei der Umsetzung organischer Stoffe wie Pflanzenresten und Tierleichen im Boden, in der Bodenstreu oder im Totholz spielen Insekten eine bedeutende Rolle. Ameisen, Fliegenlarven oder Käfer sorgen dafür, dass tote Substanz von Pflanzen und Tiere zersetzt und zu neuen Lebensräumen für Bakterien, Pilze und andere Lebewesen werden. Durch sie werden wiederum Nährstoffe im Boden gespeichert und dem natürlichen Nährstoffkreislauf zur Verfügung gestellt werden.



Zudem sind Insekten wichtige Nützlinge in der Forst- und Landwirtschaft. Im Bio-Anbau, wo auf Pestizide weitestgehend verzichtet wird, ist die Förderung von Nützlingen gar ein elementarer Bestandteil der Produktion, da durch sie die Ausbreitung schädlicher Insekten eingedämmt wird.

