Agrar- und Umweltministerium lädt zu Insektenschutzprogramm

NABU: Blühstreifen allein werden Artenschwund nicht aufhalten

Am morgigen Freitag, den 21. Juni, tagen zum ersten Mal die Arbeitsgruppen zum Insektenschutzprogramm. Diese waren das Ergebnis des sogenannten Insektengipfels, zu dem Agrar- und Umweltminister Vogelsänger eingeladen hatte. Die Arbeitsgruppen sollen sich unter anderem mit der Förderung von Insektenlebensräumen und der Ausgestaltung von Förderungs- und Forschungsprogrammen beschäftigen. Die Aufgaben sind umfangreich und die Erwartungen hoch: es geht nicht nur um die Zukunft der Insekten, sondern auch um die Sicherung unserer Lebensqualität und der Aufrechterhaltung eines Ökogefüges, von dessen Funktionen und Dienstleistungen der Mensch abhängig ist.



Mitte Februar war das Ergebnis des Volksbegehrens „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ in Bayern, für das innerhalb von zwei Wochen 1,75 Millionen Menschen auf den Rathäusern abgestimmt hatten, bekannt geworden. Nach diesem überwältigenden Erfolg war die Brandenburger Landesregierung aufgeschreckt. Zuvor war das Insektensterben kein Thema für die Landespolitik in Brandenburg gewesen.



Brandenburg verfügt als einziges Bundesland über keine Agrarförderung zur biologischen Vielfalt auf dem Acker, obwohl Ackerflächen mehr als drei Viertel der landwirtschaftlichen Fläche Brandenburgs ausmachen. Blühstreifenprogramme wurden bisher vom Agrar- und Umweltministerium strikt abgelehnt, sogar entgegen den vom Landesbauernverband und den Naturschutzverbänden erhobenen Forderungen nach einem solchen Programm.



Anfang Juni hatte das Agrar- und Umweltministerium nunmehr ein Programm zur Förderung von Ackerrand- und Blühstreifen vorgestellt, das ab Anfang 2020 gelten soll. „Blühstreifen sind ein erster Baustein für mehr Artenvielfalt. Sie sind aber kein Ersatz für die notwendigen grundlegenden Veränderungen der Agrarpolitik, der landwirtschaftlichen Praxis und in der Gesellschaft, um den vielfach dokumentierten Artenschwund in unserer Agrarlandschaft zu stoppen“, erklärt Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des NABU Brandenburg.



„Wir können nicht verstehen, dass die Verbände, die Naturschutzverbände und wohl selbst der Landesbauernverband bei der Erarbeitung der neuen Richtlinie nicht einbezogen wurden“, so Schmitz-Jersch. Völlig unverständlich ist auch für den Landesbauernverband der Ausschluss des Ökolandbaus aus diesem Programm. Zwar kommen auf ökologisch bewirtschaftete Flächen deutlich mehr Arten vor, doch auch auf Flächen des Ökolandbaus ließe sich u.a. mit der Schaffung vernetzter Strukturen aus Blüh- und Saumstreifen, Ackerrandstreifen, Brachen und Hecken mehr für die Artenvielfalt erreichen.



Der NABU wird die Erfahrungen seiner jahrzehntelangen intensiven fachlichen arbeitenden Aktiven zu Insekten, Vögeln, Amphibien und den Kulturlandschaften in den anstehenden Prozess einbringen und baut auf eine konstruktive Zusammenarbeit aller Akteure hin zu mehr selbstbegrünenden Brachflächen und –streifen, der Einrichtung von Schutzäckern für Ackerwildkräutern, einer Ackerextensivierung sowie einer angepassten Verkleinerung der Schläge auf. Auch dauerhafte Strukturelemente in der Feldflur wie Feldgehölze, Hecken, Säume oder Baumreihen müssten gefördert werden. Dem über Jahrzehnte andauernde Verschwinden von vernetzenden Landschaftselementen wie Weg- und Ackerrainen und damit dem Verlust von vielfältigen Lebensräumen muss rasch und umfassend entgegengewirkt werden. Entscheidende Bedeutung hat auch die generelle Verminderung des Einsatzes von Pestiziden und Düngemitteln in der Landschaft und das Verbot des Pestizid-Einsatzes in Schutzgebieten.



„Wir bedauern, dass erst kurz vor Toresschluss zwei Monate vor der Landtagswahl und dem Ende der Legislaturperiode die Arbeit an Papieren beginnen soll“, erklärt Schmitz-Jersch. „Es muss jetzt sehr konzentriert gearbeitet werden, um die verlorene Zeit in Brandenburg auszugleichen.“

