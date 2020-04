Pressemitteilung BoxID: 794578 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.)

Berlin freut sich über die ersten Schwalben im Jahr

Pünktlich zum Frühlingsbeginn kehrten bereits die ersten Rauchschwalben aus ihren Überwinterungsgebieten südlich der Sahara nach Deutschland zurück. Zu Ostern werden nun auch die ersten Mehlschwalben wieder bei uns in Berlin eintreffen. Nach ihrer 12.000 Kilometer langen Reise brauchen sie unsere Unterstützung, damit sie gut in die Brutsaison starten können.



Schwalben gelten als Verkünder des Sommers und wurden früher als Glücksbringer für Haus und Hof geschätzt. Heute brauchen die kleinen Langstreckenzieher selbst Glück, denn nicht immer finden sie ihre Nester vom Vorjahr nach der anstrengenden Überquerung der Sahara und des Mittelmeers wohlbehalten vor. So manches Nest wurde - trotz des gesetzlichen Schutzes und drohenden Bußgeldern von bis zu 20.000 ? - im Winter entfernt.



Die früheren Felsenbrüter und sogenannten "Kulturfolger" bauen ihre Nester in Städten häufig an Gebäudestrukturen wie Dachvorsprüngen und Balkonen. Da es durch das Brutgeschäft der geselligen Koloniebrüter zu Verunreinigungen an der Fassade kommen kann, ist dies leider nicht bei allen Gebäudebesitzer*innen gern gesehen. "Viele Schwalben verlieren auch durch die in Berlin so häufigen Sanierungen oder andere Bauvorhaben ihre Kinderstube", erklärt Schwalbenexpertin Imke Wardenburg vom NABU Berlin. "In unserem Projekt ,Artenschutz am Gebäude' sensibilisieren wir daher die Bauherrschaft, Architekt*innen, Handwerker*innen und Bürger*innen für den Schutz von Mehl- und Rauchschwalben sowie weiteren gebäudebewohnenden Arten. Wichtig ist, dass der Artenschutz rechtzeitig mitgedacht wird und den Tieren bei unvermeidbaren Zerstörungen von Nestern, geeignete Ersatzniststätten bereitgestellt werden", erläutert Wardenburg.



Da die einst so häufigen Flugakrobaten immer seltener werden, hat sich der NABU dem Schwalbenschutz ganz besonders verschrieben. An Gebäudebesitzer*innen, die Schwalben bei sich willkommen heißen, verleiht der NABU Berlin daher die Auszeichnung "Schwalbenfreundliches Haus". Wenn Sie selbst mit Schwalben unter einem Dach leben und für ihre Akzeptanz werben möchten, können Sie sich auf eine der begehrten Schwalben-Plaketten des NABU Berlin bewerben.



"Jede*r von uns kann etwas tun. beispielsweise durch das Aussäen von Pflanzen, die Insekten und damit indirekt auch Schwalben Nahrung bieten oder die Bereitstellung von Lehmpfützen, die Nistmaterial liefern", erklärt die Ökologin. "Das kann auch im Kleinen auf dem Balkon oder durch das Aufstellen eines mit Wasser vermengten Lehmklumpens im Blumenuntersetzer geschehen", ergänzt sie. Verschmutzungen der Fassade und darunterliegender Bereiche können durch das Anbringen eines Kotbrettchens etwa 50 cm unter dem Nest entgegengewirkt werden.

Gerne berät Sie der NABU Berlin im Projekt "Artenschutz am Gebäude" über diese und weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung unserer gefiederten Glücksbringer.

