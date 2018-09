Vögel des Glücks in Linum

18.09.18

Am 22. September beginnt die Kranichsaison in der Storchenschmiede Linum. Hunderte Vogelfreunde wollen jedes Jahr live dabei sein, wenn zehntausende der imposanten Vögel über Linum ziehen und mit ihren durchdringenden Rufen in den Teichgebieten zum Rasten landen. Auch dieses Jahr gibt es wieder spannende Vorträge, Führungen und Exkursionen zum morgendlichen und abendlichen Einflug, die ein störungsfreies und gutes Beobachten der Vögel ermöglichen.



Hintergrund

Zehntausende Kraniche rasten jedes Jahr im Havel-Rhinluch nördlich von Berlin. Zu beobachten, wie sich die Vögel in den Morgen- und Abendhimmel erheben, ist ein einmaliges Naturerlebnis. Auf den Bus-Exkursionen des NABU Berlin zum Rastplatz der Kraniche und in die NABU-Naturschutzstation "Storchenschmiede Linum" sind noch Plätze frei. Bereits auf der Fahrt informieren Artenschutz- und Naturschutzexperten des NABU Berlin über das Leben der Kraniche. Vor Ort erwarten die Teilnehmer dann fantastische Eindrücke von den Tieren.



Seit einigen Jahren steigt im Havel-Rhinluch die Zahl der Vögel des Glücks. Dort rasten die meist aus dem Norden kommenden Vögel und füllen ihre Energiereserven auf, bevor sie weiterziehen in ihre Überwinterungsgebiete. Dank der Expertise der NABU-Aktiven in der NABU-Naturschutzstation "Storchenschmiede Linum" werden die Kraniche von dem wachsenden Besucheransturm nicht gestört. Erfahrene NABU-Exkursionsleiter informieren anschaulich über die Lebensweise der Kraniche und führen die Besucher zu naturverträglichen Aussichtspunkten.



Weitere Informationen finden Sie auch unter https://berlin.nabu.de/stadt-und-natur/projekte-nabu-berlin/storchenschmiede-linum/kranichsaison/index.html

