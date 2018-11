D-Mark, Drache, Schilling, Escudo und Co: Alte Devisen feue Natur

27.11.18

Einst liebevoll als lpendollartituliert, wurde er von so mancher Touristenhand auf Almhn auf den Tisch gelegt, beglich er die Bierrechnungen im Tiroler Gasthof oder den Wein im Heurigen der gute alte Schilling, terreichs Wung bis zur Einfng des Euro. Millionen Deutsche schten ihn, kannten Mn und Scheine als vetrautes Geld im Urlaub zwischen Bregenz und Neusiedler See, zwischen Salzburg und Villach. Heute ist er der neuen Wung gewichen seit 2002 gibt der Euro den Ton an. Und damit war das Schicksal fermutlich Millionen Schilling besiegelt: n so mancher Schublade, alter Geldb, Briefumschlag dern Schilling in Mn und Scheinen in Deutschland vor sich hin sagt Rer Wohlers, Bezirksgeschsfr des Naturschutzbundes NABU im Oldenburger Land, nd viele wissen gar nicht, was sie mit diesen Wungsresten anfangen sollen. Dabei ken sie damit viel Gutes tun; anstatt sie in den Schubladen verstauben zu lassen, ken sie die Schillinge fie Naturschutzarbeit des NABU, fen Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen, zur Verfng stellen", ruft der NABU-Geschsfr auf: gel und Rotkehlchen, Steinkauz und Storch profitieren so von alten Devisen.Auch alle anderen Wungen der Ler in der Euro-Zone nimmt der NABU gern entgegen so finden Lira, Gulden, Franc, Drachme, Escudo, Pesete, Finnmark und Irisches Pfund noch eine sinnvolle Verwendung. Darhinaus nimmt der NABU Mn und Banknoten aller anderen Wungen der Welt sowie D-Mark gern an. Sie kn eingesandt werden an den NABU, Schlosswall 15, 26122 Oldenburg. ir kn damit Tieren und Pflanzen in Not helfen, ihre Lebensre erhalten und wertvolle Kulturlandschaft in Deutschland sichern ruft Wohlers auf, un selbst aktiv zu werden und die Devisen der Verstaubung zu entziehen ab in den Briefumschlag und hin zum NABU.Kleines Bonmot: Als Dankescherden unter allen Einsendern jeweils am Jahresende Fotokalender mit Naturmotiven verlost.

