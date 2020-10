Geister und Vampire sind bekanntlich Einzelgänger – das trifft sich gut, denn im Natureum Niederelbe wird am Sonnabend, 31. Oktober, ab 13 Uhr auf Abstand Halloween gefeiert. Verkleidete Gäste sind besonders willkommen und erhalten 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Wer noch kein passendes Kostüm hat oder seines noch ergänzen möchte, kann sich eine furchterregende Hexen- oder Gespenstermaske basteln. Die kleinen Gäste können auf Gespenstersuche gehen, oder sich im Kürbislauf, beim Geisterdosenwerfen und beim Hexenbesenrennen messen. Nicht fehlen dürfen natürlich die hausgemachte Kürbissuppe und das Schnitzen der Kürbisgeister. Ein bisschen Mut ist gefragt, wenn es mit der Taschenlampe durch die abgedunkelte Pferdeausstellung geht. Zum Abschluss geht es um 16.30 Uhr im Laternenumzug durch den Elbe-Küstenpark. Währenddessen sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. In den Gebäuden und während des Laternenlaufs muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.



Das Wochenende ist die vorerst letzte Gelegenheit sich in der Ausstellung „Equus“ auf die Spuren der Pferde zu begeben. Vorerst – denn die Ausstellung geht nach dem Sonntag, 1. November, nur in die Winterpause. „Wir haben viel Lob für die Ausstellung bekommen, sowohl von Pferdefachleuten als auch von Laien“, freut sich Geschäftsführer Lars Lichtenberg. „Der Ritt geht deshalb Ende März weiter.“ Die Ausstellung geht jedoch nicht einfach nur in die Verlängerung. Auch Stammgäste dürften sich auf Neuerungen freuen, verspricht Lichtenberg: „Es gibt noch einige Exponate im Depot, die wir im Frühjahr aufgrund der Hygienevorschriften nicht aufstellen konnten und ein paar neue Ideen haben wir auch.“



Endgültig Abschied nehmen heißt es dagegen von den „Glanzlichtern 2020“. Die spektakulären Naturaufnahmen gehen weiter auf Deutschland-Tour und werden als nächstes im Naturkundemuseum Chemnitz zu sehen sein. Im November hat das Natureum Niederelbe Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

