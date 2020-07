Pressemitteilung BoxID: 805832 (Natureum - Niederelbe)

Im Schleudergang

Wie kommt der Honig aus der Wabe?

Honig gehört bei vielen Menschen auf den Frühstückstisch. Doch wie kommt der süße Brotaufstrich aus der Bienenwabe in das Glas? Das zeigt Ralf Müller am Sonntag, 12. Juli. Der Imker, der auch die Natureumsbienen betreut, wirft zwischen 14 und 16 Uhr die Honigschleuder an. Durch die beim Schleudern entstehende Zentrifugalkraft spritzt der Honig aus den Waben und läuft in einen Auffangbehälter. Die Honigschleuder verfügt über eine durchsichtige Außenwand, so dass die Besucher den Vorgang genau verfolgen können. Außerdem gibt es viele interessante Informationen zu den Bienen. Im Bienenhaus des Natureums können die Besucher sogar durch ein Guckfenster einen Blick in einen echten Bienenstock werfen.



Bienen tragen durch ihre „Arbeit“ als Bestäuber entscheidend zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Viele Pflanzen sind bei ihrer Fortpflanzung auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Von den Früchten und Samen der Pflanzen ernähren sich wiederum andere Tiere – und nicht zuletzt auch der Mensch.



Die Honigernte ist allerdings witterungsabhängig. Bei regnerischem Wetter muss die Veranstaltung gegebenenfalls verschoben werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (