Der Herbst startet im Natureum Niederelbe mit einem tierischen Wochenende. Den Anfang macht der Tag des Pferdes am Sonnabend, 3. Oktober, am Sonntag, 4. Oktober folgt der Tag des Hundes. Es gibt ein abgespecktes Programm im Vergleich zu den vergangenen Jahren, alles unter dem Schirm des Hygienekonzeptes, das sich bereits beim Tag des Fisches und bei der GartenMagie bewährt hat. Trotzdem werden Vorführungen, verschiedene Verkaufs- und Informationsstände sowie Aktionen für Kinder die Herzen von kleinen und großen Pferde- und Hundefreunden höher schlagen lassen, versichern die Organisatoren. „Es wird anders sein, aber auch schön“, verspricht Lars Lichtenberg. Auf einem festgelegten „Einbahnstraßensystem“ können die Besucher über das weitläufige Gelände spazieren und nach Lust und Laune stöbern. Im Bereich der Stände und in den Gebäuden muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden und es gelten die bestehenden Abstandsregeln. Der Eintritt beträgt 8 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 5 Euro und die Familienkarte kostet 20 Euro.



Am Sonnabend dreht sich alles Pferde. In einer kleinen Pferdeshow zeigen Pferdesportler und Freizeitreiter Quadrillen, Voltigieren, Holzrücken und das Reiten im Damensattel. Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist der Zugang zur Showwiese beschränkt. Die Besucher erhalten auf Wunsch hinter der Kasse ein farbiges Armband, das zum Zutritt zu einem der drei Showblöcke um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr berechtigt, so lange Plätze verfügbar sind. Außerdem gibt es eine Tombola mit vielen tollen Preisen und ein buntes Kinderprogramm. Junge Pferdefreunde können sich ein Sockenpferd basteln und anschließend auf dem Steckenpferd-Parcours ihr Sprungvermögen unter Beweis stellen, selbst Voltigierübungen auf dem Holzpferd ausprobieren oder am Pferdequiz teilnehmen. Bei der Beantwortung der Quizfragen hilft ein Blick in die Sonderausstellung „Equus – Auf den Spuren der Pferde“. Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) und die Hippotherapeutin Jane Michnick stellen ihre Arbeit vor. Zu erwerben gibt es Kunst aus Hufeisen, Pferdeliteratur, Lederwaren, Seifen sowie Accessoires für Mensch und Tier.



Am Sonntag steht der „beste Freund des Menschen“ im Mittelpunkt. Die Kehdinger Rettungshundestaffel und die Hundeschulen „Hundegutshof Direkt an der Elbe“ und



„Küstenrudel“ präsentieren ihre Arbeit, die Zughundeschule-Nord informiert über Canicross und Dogscooter. Das „Lernzentrum für Mensch & Hund“ von der Wurster Nordseeküste zeigt Hund und Mensch im therapeutischen und pädagogischen Zusammenhang und lädt zu Mitmachaktionen ein. Kinder können sich auf einem Agility-Parcours erproben. Das Jagdmobil der Kreisjägerschaft zeigt verschiedene Jagdhund-Rassen mit Vorführungen. Wer seinen vierbeinigen Liebling verewigen lassen möchte, kann beim Fotoshooting für Mensch und Hund eine bleibende Erinnerung erhalten. Außerdem informieren Hundefriseure, „Hunde-Sitter“, Physiotherapeuten und Heilpraktiker über ihre Arbeit, es gibt



Verkaufsstände mit Tierbedarf, Hundeleinen und Literatur. Die Hundetrainerin Sarah Kay informiert über Schlittenhundesport und die entsprechende Ausrüstung. Hundezüchter präsentieren an Info-Ständen ihre Rassen und stehen für Fragen zur Verfügung. Hunde haben am 4. Oktober selbstverständlich freien Eintritt und zahlreiche Trinknäpfe stehen für den Durst bereit.

