Pressemitteilung BoxID: 807416 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Fledermauserlebnisabend mit der NAJU im Amphitheater am NationalparkZentrum

Vöhl-Herzhausen. Alle Fledermausfans aufgepasst! Am Mittwoch, 22. Juli, veranstalten das NationalparkZentrum und die Naturschutzjugend (NAJU) Waldeck-Frankenberg von 20:30 bis 22:30 Uhr einen Fledermauserlebnisabend. Treffpunkt zur zweistündigen Veranstaltung ist das NationalparkZentrum (Weg zur Wildnis 1) in Vöhl-Herzhausen. Die Veranstaltung wird komplett draußen stattfinden.



Fast unsichtbar fliegen sie durch Dämmerung und Nacht und nur im Augenwinkel sieht man ihren Schatten: Fledermäuse. Seit jeher faszinieren sie die Menschen. Wer die Flugsäuger einmal live erleben und mehr über sie erfahren möchte, sollte sich schon am Mittwoch, 22. Juli, abends nichts vornehmen: Dann laden das NationalparkZentrum Kellerwald und die Naturschutzjugend (NAJU) Frankenberg zu einem Fledermauserlebnisabend ein. Treffpunkt ist um 20:00 Uhr das NationalparkZentrum, Weg zur Wildnis 1, in Vöhl-Herzhausen.



Die zweistündige Veranstaltung ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 05635 -992781 oder mit der Anmeldefunktion auf der Internetseite www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/de/veranstaltungen



Interessierte, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen am Bahnhof Herzhausen oder an der Haltestelle Vöhl-Herzhausen NationalparkZentrum aus und folgen der Beschilderung zum Treffpunkt.



Der Fledermauserlebnisabend beinhaltet neben einer Einführung über die Jäger der Nacht, die Bestimmung der Fledermausarten mit dem Bat-Detektor und praktische Tipps zum Fledermausschutz. Fledermauspräparate werden gezeigt und zur Exkursion in ihre Jagdreviere geht es an den nahegelegenen Teichmannsee. Welche Fledermausarten gibt es im Landkreis Waldeck-Frankenberg und wie sehen ihre Lebensräume aus? Fressen die Jäger der Nacht auch Beeren oder ernähren sie sich ausschließlich von Insekten? Wie funktioniert die Orientierung mithilfe von Ultraschallwellen? Spannende Fragen, die die NAJU Frankenberg gerne beantworten wird.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (