Der WildtierPark Edersee in Hemfurth wird nach der coronabedingten Unterbrechung zum ersten Mal in diesem Jahr wieder öffnen: Aufgrund der Sturmwarnung wird der WildtierPark erst am Freitag.





Maßnahmen zu Einlass, Abstand und Hygiene sind getroffen. Die Greifvogelschau und die Schaufütterungen pausieren allerdings noch.



Endlich können die Bewohner des WildtierParks Edersee wieder besucht werden: am Freitag öffnet der Park. Für den Besuch sind neue Regeln zu beachten: So ist neben den bereits bekannten Abstandsregelungen und Maskenpflicht z.B. im Kassenbereich eine Kontaktnachverfolgung notwendig. Die Terminvergabe erfolgt aktuell vor Ort. Die Masken müssen nun in einer FFP2- oder medizinischen Ausführung sein. Der Eintritt in den WildtierPark ist nur möglich mit einem ausgefüllten Kontaktdatenblatt. Zur Vorbereitung kann es auf der Homepage www.nationalpark-kellerwald-edersee.de heruntergeladen und ausgefüllt werden.



Es wird aber auch vor Ort ausliegen. Es ist also alles vorbereitet für die Besucher*innen nach der langen, coronabedingten Zwangspause und auch die Tiere freuen sich über Abwechslung jenseits des Zaunes.



Noch pausieren müssen im Moment die Greifvogelschau der Familie Kluthausen sowie die Schaufütterungen und Bereiche, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind gesperrt wie z.B. das Freigehege. Auch wird im Moment kein Tierfutter verkauft.



Die Gastronomie in der Bericher Hütte bleibt noch geschlossen.



Um Stoß- oder Wartezeiten zu vermeiden, sollten Besuche möglichst antizyklisch zu den üblichen Stoßzeiten geplant werden. So bieten sich zum Beispiel der Morgen oder die Mittagszeit vor 14:00 Uhr an.



Der WildtierPark ist täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17:00 Uhr.



Bei den Wildschweinen und Ziegen gibt es den ersten Nachwuchs.



Hintergrund

Der im Land Hessen geltende Lockdown zur Einschränkung von COVID-19-Infektionen kann etwas gelockert werden. Mit der Neuerung vom 04. März dürfen Zoos und Tierparke unter entsprechenden Vorkehrungen wieder öffnen.

