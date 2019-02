Nationalparkamt lädt zum touristischen Forum ein

22.02.19

Das Nationalparkamt Müritz lädt alle Tourismus-Akteure zum diesjährigen touristischen Forum am 20. März 2019 ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Gartensaal des Schlosses Hohenzieritz.



Im Jahr 2010 wurde erstmals eine Strategie für nachhaltigen Tourismus in der Nationalpark-Region erstellt. In den letzten drei Jahren wurde dieses Konzept gemeinsam aktualisiert und diskutiert, so dass jetzt die Endfassung im Internet unter u. g. Adresse verfügbar ist. Darüber hinaus berichtet das Nationalparkamt Müritz in dieser Veranstaltung über die derzeit laufenden touristischen Maßnahmen und die naturschutzfachlichen Neuigkeiten aus dem Müritz-Nationalpark.



Das touristische Forum dient der Diskussion und bietet die Chance, sich zu diesem Thema inhaltlich einzubringen.



Um Anmeldung bis zum 15. März 2019 an m.kaiser@npa-mueritz.mvnet.de wird gebeten.



Internet: https://www.mueritz-nationalpark-partner.de/sites/default/files/pdfs/nationalparkpartner_tourismusstrategie-entwurf-04-2018.pdf

(lifePR) (