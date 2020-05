Pressemitteilung BoxID: 797585 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Wildtiere können wieder beobachtet werden: Der WildtierPark Edersee öffnet am Mittwoch, 6. Mai

Der WildtierPark Edersee in Hemfurth wird nach der coronabedingten Unterbrechung am Mittwoch wieder öffnen: Maßnahmen zu Abstand und Hygiene sind getroffen. Die Greifvogelschau und die Schaufütterungen pausieren allerdings noch.



Endlich können die Bewohner des WildtierParks Edersee wieder besucht werden: am Mittwoch öffnet der Park. Besucher müssen sich auf Abstandsregelungen und Maskenpflicht z.B. im Kassenbereich einstellen.



Im WildtierPark Edersee ist alles vorbereitet für die Besucher nach der langen, coronabedingten Zwangspause: Plexiglasscheiben im Kassenbereich und Abstandsmarkierungen wurden angebracht. Zusätzlich eingesetztes Personal achtet darauf, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.



Die Greifvogelschau der Familie Kluthausen und die Schaufütterungen setzen noch aus und Bereiche, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, wie z.B. das Freigehege, sind gesperrt. Um mögliche Übertragungen des Erregers von Mensch auf Tiere zu vermeiden, wird in der nächsten Zeit kein Tierfutter verkauft.

Die Gastronomie in der Bericher Hütte bleibt noch geschlossen.



Im WildtierPark ist, wie in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch, die Besucherzahl beschränkt. Zu Stoßzeiten und am Wochenende muss daher mit Wartezeiten gerechnet werden. Besuche sollten deshalb möglichst antizyklisch zu den üblichen Stoßzeiten geplant werden.



Der WildtierPark ist täglich von 9:00Uhr bis 18:00Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17:00Uhr.



Bei den Wildschweinen, Mufflons und Ouessantschafen gibt es den ersten Nachwuchs. Ein neu instandgesetzter Rundweg macht den Besuch zu einem angenehmen Waldspaziergang.



Hintergrund



Die durch das Land Hessen angeordneten Maßnahmen zur Einschränkung von COVID-19-Infektionen beinhalten u.a. das Vermeiden von Menschenansammlungen. Mit der Neuerung vom 02. Mai dürfen Zoos und Tierparke unter entsprechenden Vorkehrungen wieder öffnen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (