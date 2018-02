WildtierPark Edersee in Kürze wieder geöffnet

Der WildtierPark Edersee bleibt dieses Wochenende, am 3. und 4. Februar, noch geschlossen. Die Sturmschäden werden jedoch voraussichtlich im laufe der kommenden Woche behoben werden, so dass große und kleine Gäste den WildtierPark Edersee ab Samstag, den 10. Februar wieder besuchen können.



Sturmtief Friederike hatte auch im WildtierPark Edersee zu zahlreichen umgestürzten Bäumen und Astbrüchen geführt. Aus Sicherheitsgründen musste die Nationalparkeinrichtung kurzfristig geschlossen werden. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis zum Wochenende am 10. und 11. Februar abgeschlossen sein, so dass der WildtierPark Edersee wieder geöffnet werden kann.



Sollten die Sturmschäden früher beseitigt und der Rundweg im WildtierPark bereits wieder in der Woche begehbar sein, wird die Nationalparkverwaltung umgehend über die frühere Wiedereröffnung informieren.



Reguläre Öffnungszeiten des WildtierParks nach der voraussichtlichen Wiedereröffnung zum 10. Februar:



bis zum 28.02. - 11:00 – 16:00 Uhr

vom 01.03. bis 30.04. - 10:00 – 18:00 Uhr

vom 01.05. bis zum 31.10 - 9:00 – 18:00 Uhr

