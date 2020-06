Pressemitteilung BoxID: 802235 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Wanderungen im Nationalpark zum Heimbach, Hagenstein und Wahrnehmen

Wanderungen im Nationalpark sind wieder möglich und finden mit maximal zehn Gästen statt / Voraussetzung dafür ist eine Voranmeldung, telefonisch oder per Online-Formular

Zurzeit wird nur eine Auswahl von Wanderungen aus dem Veranstaltungskalender angeboten. Für alle Wanderungen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen. Unter Angabe der Kontaktdaten ist bis mittags zwei Werktage vor der Wanderung eine Anmeldung erforderlich. Es gibt zwei Varianten der Anmeldung: unter der Telefonnummer 05621-75249-0 oder mit der Anmeldefunktion auf der Internetseite www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/de/veranstaltungen. Bei allen Wanderungen muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgeführt werden, falls an einer Engstelle Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können.



Geheimnisvoller Heimbach

Edertal-Kleinern. Eine Wanderung auf der Heimbach-Route bietet Hermann Bieber an. Auf der Tour bis zum Peterskopf im frühlingsgrünen Wald bieten sich viele Ausblicke. Die kostenlose Führung findet am Sonntag, 14. Juni von 9:30 - 13:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Nationalpark-Eingang Trifthütte bei Edertal-Kleinern. Anmeldungen sind bis Freitag, 12. Juni möglich.



Mit Rolli und Kinderwagen zum Hagenstein

Vöhl-Herzhausen. Zur Familienwanderung für alle lädt Nationalparkführer Hermann Sonderhüsken, selbst Rolli-Fahrer, ein. Vom Nationalparkzentrum geht es auf Wegen, die auch für Kinderwagen geeignet sind, zum Hagenstein, wo sich von der befahrbaren Plattform die Aussicht ins Edertal öffnet. Startpunkt ist am Sonntag, 14. Juni um 10:00 Uhr am Nationalparkzentrum bei Vöhl-Herzhausen. Die Anmeldung zur kostenlosen, ca. zweistündigen Veranstaltung ist noch bis Freitagmittag, 12. Juni möglich.



Sehnsucht im Wald

Edertal-Bringhausen. Nationalpark-Führerin Ulrika Zeunert bietet eine Familienwanderung zur Wahrnehmung an: Unter dem Motto Sehnsucht im Wald führt sie in den Nationalpark und lässt den ökologischen und lebendigen Organismus auf die Teilnehmer*innen wirken. Startpunkt am Montag, 15. Juni um 9:30 Uhr ist der Nationalpark-Eingang Kirchweg bei Edertal-Bringhausen. Anmeldungen zur kostenlosen, dreistündigen Wanderung sind noch bis Freitagmittag, 12. Juni möglich.

